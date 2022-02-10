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TÜRKONFED'in "Bölgesel İş Ağları Projesi Toplantısı" Tekirdağ'da yapıldı - Son Dakika

TÜRKONFED'in "Bölgesel İş Ağları Projesi Toplantısı" Tekirdağ'da yapıldı

10.02.2022 16:11
TÜRKONFED'in "Bölgesel İş Ağları Projesi Toplantısı" Tekirdağ'da yapıldı

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyesi federasyonların kapasitelerini geliştirip, sivil toplum bilincini artırmayı ve ortak akıl ile bölgesel kalkınmayı hedefleyen Bölgesel İş Ağları (BİA) Projesi'nin bölgesel çalışması, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapıldı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyesi federasyonların kapasitelerini geliştirip, sivil toplum bilincini artırmayı ve ortak akıl ile bölgesel kalkınmayı hedefleyen Bölgesel İş Ağları (BİA) Projesi'nin bölgesel çalışması, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapıldı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Trakya Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (TRAKYASİFED) ev sahipliğinde ilçedeki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ülkenin sürdürülebilir kalkınması ve rekabetçilik gücü artışının, yerel ve bölgesel potansiyellerin harekete geçirilmesi ile mümkün olduğunu söyledi.

Bunun yolunun da o bölgenin ekonomik aktörleri, sivil toplum ve iş dünyası kuruluşları, kamu ve yerel yönetimler ile akademinin katılımcı iş birlikleri kurmasından geçtiğini belirten Turan, "Gelişmiş ekonomiler, gelişmiş bir demokrasi kültürü ile güçlü bir sivil topluma sahip olmalarının yanı sıra kapsayıcı iş birlikleri kurmalarıyla biliniyor." dedi.

Bölgesel İş Ağları Projesi ile sorumluluk alanlarında faaliyet gösteren federasyonların kapasitelerini artırmak, sivil toplum bilincini geliştirmek, ortak iş yapma kültürü ile ortak aklı ve ortak vizyonu kalkınmanın öznesi yapmak için yola çıktıklarını anlatan Turan, şunları kaydetti:

"BİA Projesi ile ağ içindeki paydaşlar iş birlikleri geliştirirken, katılımcı ve kapsayıcı bir yaklaşımla düzenlenecek fikir maratonu yarışmaları ile de ortaya çıkacak projelerde yaratılacak değer katlanacaktır. BİA projemiz için oluşturduğumuz dijital platformumuz, üyeler arasındaki sinerjiyi artırırken, bölgesel ve yerel düzeyde kalkınma odaklı projelerin geliştirilmesi için ortak bir zemin oluşturacak. Yerelde tüm paydaşların sürecin bir parçası olması, ortaya çıkacak başarının da çarpan etkisini artıracak. Kentin aktörlerinin liderliğinde, toplumun da sürece katılımı ile gelişecek fikirler, verimli Anadolu coğrafyamızda kök salacak; ortak akıl ve ortak vizyon ile yeşerip büyüyecektir."

Toplantıda İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka ve TRAKYASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Ayan da konuşma yaptı.

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Trakya Bölgesi, Türkonfed, Tekirdağ, Çorlu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜRKONFED'in 'Bölgesel İş Ağları Projesi Toplantısı' Tekirdağ'da yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TÜRKONFED'in "Bölgesel İş Ağları Projesi Toplantısı" Tekirdağ'da yapıldı - Son Dakika
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