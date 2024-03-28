TÜRKPATENT'e yapılan başvurularda eczacılık ürünleri ilk sırada

Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) geçen yıl yapılan 19 bin 833 patent ve faydalı model başvurusunda ilk sırayı 1657 ile "eczacılık ürünleri" aldı.
AA muhabirinin TÜRKPATENT verilerinden yaptığı derlemeye göre, Kurum, sınai mülkiyet haklarının tescili ve korumasından sorumlu olarak görev yapıyor.
Buna göre, Kurum'a geçen yıl 19 bin 833 patent ve faydalı model başvurusu yapıldı. Bunların 16 bin 433'ünü patent, 3 bin 400'ünü ise faydalı model başvuruları oluşturdu.
Paten başvurularının 8 bin 663'ü yerli ve 7 bin 770'i yabancı gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirildi.
Söz konusu dönemde kuruma yapılan patent ve faydalı model başvurularının sektörlere göre dağılımında ilk sırayı 1657 ile "eczacılık ürünlerinin, tıbbi kimyasalların ve botanik ürünlerinin imalatı" alanı aldı.
Diğer öne çıkan alanlar ise 1184 başvuruyla "başka yerde sınıflandırılmamış ev aletleri imalatı", 1035 başvuruyla "diğer özel amaçlı makinelerin imalatı", 1019 başvuruyla "tıbbi ve cerrahi teçhizat ile ortopedik araçların imalatı" ve 934 başvuruyla "büro makineleri ve bilgisayar imalatı" oldu.
Yerli marka başvuruları dikkati çekti
Kurum, marka tescili işlemleriyle de marka koruma sisteminin geliştirilmesi, bu alanda ulusal ve uluslararası gelişmelerin takip edilmesi ve kamuoyunda marka bilincinin artırılması yönünde çalışmalar gerçekleştiriyor.
Bu kapsamda 2023'te TÜRKPATENT'e 168 bin 850'si yerli, 14 bin 299'u yabancı olmak üzere 183 bin 149 marka başvurusunda bulunulurken, yerli marka başvuru oranı yüzde 92,1 olarak kayıtlara geçti.
Kuruma 52 bin 352'si yerli, 918'i yabancı ve 4 bin 806'sı uluslararası başvuru olmak üzere 58 bin 76 tasarım başvurusu yapıldı. Yerli tasarım başvurusu oranı yüzde 90,1 oldu.
Tescil sayıları
Kurum, yapılan patent, faydalı model, tasarım ve marka başvurularının tescil işlemlerini de tamamladı.
Buna göre, Kurum, geçen yıl 123 bin 660'ı yerli olmak üzere 135 bin 802 markayı tescil etti.
Kurum tarafından bu dönemde 2 bin 536'sı yerli olmak üzere 9 bin 934 patent, 1627'si yerli olmak üzere 1655 faydalı model, 54 bin 418'i yerli olmak üzere 59 bin 627 tasarım tescillendi.
Son Dakika › Ekonomi › TÜRKPATENT'e yapılan başvurularda eczacılık ürünleri ilk sırada - Son Dakika
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