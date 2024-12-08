Türksat 6A Testleri Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Türksat 6A Testleri Başarıyla Tamamlandı

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın testlerinin başarıyla tamamlandığını ve 2025'te hizmete gireceğini açıkladı.

08.12.2024 14:16
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın mevcut yörüngesindeki testlerinin başarıyla tamamlandığını bildirerek, "2025 yılının ilk çeyreğinde de hizmete alarak ülkemizi uzay yarışında bir adım daha ileriye taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, ilk yerli ve milli uydu Türksat 6A'nın 50 derece doğu test yörüngesine 20 Temmuz'da ulaştığını anımsattı.

Uydunun 35 bin 786 kilometrede sabitlendiğini ve 8 ayrı sistemde yüzlerce teste tabi tutulduğunu aktaran Uraloğlu, "Uydumuza güç, uydu yönetim, yörünge yönelim ve kontrol, kimyasal itki, elektrikli itki, ısıl kontrol, telemetri, telekomut ve mesafe ölçüm ile faydalı yük alt sistem testlerini uyguladık. Uydumuz bütün testleri başarıyla geçti." değerlendirmesinde bulundu.

"Sistem ve ekipmanları denendi"

Uraloğlu, Türksat 6A'nın 50 derece doğu yörüngesinde belirli aralıklarla kuzey-güney ve doğu-batı manevraları gerçekleştirdiğini ifade etti.

Doğu manevrasının yerli ve milli teknolojiyle üretilen elektrikli itki alt sistemi ateşlemesiyle başarılı şekilde gerçekleştirildiğine dikkati çeken Uraloğlu, yörünge testleri sırasında uyduda yer alan yörünge yönelim ve kontrol, uydu yönetim, güç ve ısıl kontrol gibi alt sistemlerin ve deneysel ekipmanların işlevselliğinin de denendiğini belirtti.

Uraloğlu, alt sistemlerin bir arada sorunsuz şekilde çalıştığına işaret ederek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"TÜBİTAK Uzay tarafından tasarlanmış ve üretilmiş deneysel tepki tekeri ekipmanı yörüngede ilk kez denenerek başarılı şekilde sürüldü. Aynı zamanda deneysel güneş algılayıcı ekipmanının da başarılı şekilde işlevini yerine getirdiği görüldü. Ağustos ayı içerisinde de Ctech tarafından üretilen TTM alt sistemine yönelik testler gerçekleştirildi. Testler sırasında Ctech tarafından tasarlanmış ve üretilmiş telekomut alıcı ve telemetri-işaret sinyali verici ekipmanlar da başarılı şekilde çalışarak testleri başarıyla tamamladı. Uydunun faydalı yük alt sistem testleri de yapıldı."

Uyduda kullanılan alt sistemlerin yanı sıra uydu yer istasyonu ve yazılımların da milli imkanlarla üretildiğini bildiren Uraloğlu, "Şu anda uydunun bütün fonksiyonları normal ve süreç planlandığı şekilde ilerliyor, 42 derece doğu yörüngesine yolculuğu için hazırlıklara başladık. 2025 yılının ilk çeyreğinde de hizmete alarak ülkemizi uzay yarışında bir adım daha ileriye taşıyacağız." ifadesini kullandı.

"İhracatın önü açılacak"

Uraloğlu, Türksat 6A'nın hizmete girmesi sonrasında Türkiye'nin önemli kazanımlar elde edeceğini belirterek, "Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla üretilen uydumuzun her parçası uzay deneyimi elde etmiş olacak. Üretilen bu parçaların hepsi uzayda başarıyla hizmet verebildiği için tüm dünyaya ihracının önü de açılacak. Haberleşme uydusu üreten tüm ülkeler bu ürünleri bizden alabilecek. Sadece haberleşme uydusu üreten bir ülke olmakla kalmayacağız, tüm uydu parçalarını ihraç da edeceğiz. İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz özellikle savunma sanayimizin yerli ve milli ürünlerine hizmet verecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin sadece bir haberleşme uydusu üreterek 250 milyon dolar ihracat geliri elde edebileceğine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türksat 6A, uydu sektöründe yetişmiş insan kaynağı oluşturmaya da katkı sağlayacak. Teknoloji ve tecrübe kazanımı sayesinde Türkiye, uydu ve bileşenlerinin tasarım ve üretiminde önemli bir pazar payına sahip olacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türksat 6A Testleri Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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