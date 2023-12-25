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Türksat Model Uydu Yarışması Başvuruları Başladı

Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle düzenlenen 9. Türksat Model Uydu Yarışması'na başvurular başladı. Yarışmada katılımcılar, telemetri ve iletişim gereksinimlerini karşılayan, otonom yapıyı sağlayan ve disiplinler arası çalışan küçük bir uydu tasarlayacak. Yarışma sonucunda birinciye 150 bin, ikinciye 120 bin ve üçüncüye 100 bin lira ödül verilecek.

Türksat Model Uydu Yarışması Başvuruları Başladı
25.12.2023 - 18:39,  Güncelleme: 18:42
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Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle düzenlenen 9. Türksat Model Uydu Yarışması'na başvurular başladı.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarışmada katılımcılar, telemetri ve iletişim gereksinimlerini karşılayan, otonom yapıyı sağlayan ve disiplinler arası çalışan küçük bir uydu tasarlayarak, yazılım, test, entegrasyon ve üretim faaliyetlerini gerçekleştirecek.

Yarışma, Proje Planı ve Organizasyon Şeması (POR), Ön Tasarım İnceleme Raporu (PDR), Kritik Tasarım İnceleme Raporu (CDR), Yeterlilik İnceleme Aşaması (QR), Uçuşa Yeterliliğin Kontrolü (FRR) ve Roketle Uçuş etaplarından oluşacak, Uçuş Sonrası İnceleme Raporu'yla (PFR) ise kazanan takım belirlenecek.

İlk 5 etabı tamamlayarak başarılı olan finalist takımlar, ağustos sonunda Aksaray Hisar Atış Alanı'ndaki uçuş etabında yarışma fırsatı bulacak.

Yarışma sonucunda birinciye 150 bin, ikinciye 120 bin ve üçüncüye 100 bin lira olmak üzere toplamda 370 bin lira ödül verilecek. Ödüller, Eylül 2024'te Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST'te takdim edilecek.

Lisans ve yüksek lisans eğitimi alan öğrencilerin takım halinde katılabileceği yarışmaya başvurular, 20 Şubat 2024'e kadar "https://teknofest.org/tr/yarismalar/model-uydu-yarismasi" web adresi üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: AA
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