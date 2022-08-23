Türksat Model Uydu Yarışması'nda yarın final uçuşları yapılacak - Son Dakika
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Türksat Model Uydu Yarışması'nda yarın final uçuşları yapılacak

23.08.2022 10:06
Türksat Model Uydu Yarışması'nda yarın final uçuşları yapılacak

Türksat Model Uydu Yarışması'nın finalini oluşturan uçuş etabı, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Türksat Model Uydu Yarışması'nın finalini oluşturan uçuş etabı, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle 7'ncisi düzenlenecek Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı başlıyor.

Aksaray Tuz Gölü'nde bulunan Hisar Atış Alanı'nda yarın düzenlenecek uçuş etabıyla, gerçek bir uydunun model olarak geliştirme aşamasını bitiren genç mühendisler, uçuş etabında çift yönlü ve sistemler arası haberleşme görevlerini tamamlayarak birincilik için yarışacak.

Altı yıldır başarıyla düzenlenen ve binlerce öğrenciye ev sahipliği yapan Türksat Model Uydu Yarışması'nda uçuş etabı model uyduların roketlerle fırlatılmasıyla gerçekleştirilecek. 50'ye yakın görev ifa etmesi beklenen model uydulara bu yıl da yeni görevler eklendi. Model uyduların inişi esnasında sensörlerden alınan telemetri verileri ve görüntü verisinin de yer istasyonuna anlık aktarılması görevinin yanı sıra aktarılan verilerin komuta kontrol bilgisayar ara yüzünde grafiksel görselleştirmesi görevleri ifa edilecek. Ayrıca model uydular, taşıyıcıdan ayrıldıktan sonra iniş esnasında 200 metre irtifada 10 saniye askıda kalarak irtifasını sabitleyeceği görevi ve uydunun görünürlüğünün artırılması amacıyla gerçekleştirilecek özgün görevler yarışmacıların bu yıl deneyimleyeceği önemli vazifelerden olacak.

2016'da 3 takım ve 18 kişiyle başlayan Model Uydu Yarışması'nda bu yıl katılımcı sayısı 1000'i aştı. Türksat Model Uydu Yarışması'na üniversite öğrencilerinin ilgisi her sene katlanarak artarken kıyasıya bir rekabete ve büyük heyecana sahne olması beklenen yarışma, Türksat Tanıtım ve Türksat YouTube kanallarından takipçilerine ulaştırılacak.

Yarışmada birinci olan takımın üyelerine 40 bin lira, ikinci takımın üyelerine 30 bin lira, üçüncü takımın üyelerine 20 bin lira ödül verilecek. Yarışmayla, öğrencilerin diğer üniversite takımlarıyla tecrübe paylaşımı, sektörde faaliyet gösteren kurumlar, şirketler, uzmanlar ve mühendislerle iletişim imkanı sağlanmasıyla uydu ve uzay teknolojileri alanında insan kaynağı yetiştirilmesi hedefleniyor.

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Kaynak: AA

Adil Karaismailoğlu, Tuz Gölü, Türkiye, Türksat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türksat Model Uydu Yarışması'nda yarın final uçuşları yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türksat Model Uydu Yarışması'nda yarın final uçuşları yapılacak - Son Dakika
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