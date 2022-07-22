Türkşeker, 130 sürekli işçi alacak - Son Dakika
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Türkşeker, 130 sürekli işçi alacak

22.07.2022 14:57
Türkşeker, 130 sürekli işçi alacak

Türkşeker, taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 130 sürekli işçi alacağını duyurdu.

Türkşeker, taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 130 sürekli işçi alacağını duyurdu.

Türkşeker, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 130 sürekli işçi alınacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz taşra teşkilatlarında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere 130 personel alımına ilişkin ilan şartları 25.07.2022 tarihinde Türkiye İş Kurumu (www.iskur.gov.tr) internet adresinde yayımlanacaktır. Başvurular 25.07.2022-29.07.2022 tarihleri arasında yapılacaktır."

Alınacak 130 sürekli işçinin meslek paylaşımıysa, "2 adet bilgisayarlı makine teknisyeni, 9 adet döküm teknisyeni, 5 adet elektrik teknisyeni, 16 adet iş makineleri operatörü, 3 adet kimya teknisyeni, 6 adet mekaniker buhar kazanları teknisyeni, 27 adet mekatronik bakım onarım teknisyeni, 28 adet metal teknolojisi teknisyeni, 7 adet proje teknikeri, 27 adet talaşlı imalat teknisyeni" şeklinde belirtildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

TÜRKŞEKER, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkşeker, 130 sürekli işçi alacak - Son Dakika

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