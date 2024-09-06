Türkşeker 2024-2025 Sezonu Üretim Sürecine Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkşeker 2024-2025 Sezonu Üretim Sürecine Başladı

Türkşeker 2024-2025 Sezonu Üretim Sürecine Başladı

Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) Genel Müdürü Muhiddin Şahin, 2024-2025 sezonu için şeker üretim sürecinin başladığını belirterek, Türkşeker fabrikalarında toplam 7 milyon ton pancar işlenerek yaklaşık 950 bin ton şeker üretileceğini açıkladı.

06.09.2024 11:16
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Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) Genel Müdürü Muhiddin Şahin, 2024-2025 sezonu için şeker üretim sürecinin başladığını belirterek, "Gelecek yıl şubat ayının ortasında bitirilmesi planlanan bu kampanya döneminde Türkşeker fabrikalarında toplam 7 milyon ton pancar işlenerek yaklaşık 950 bin ton şeker üretilecek." dedi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ülkenin şeker ihtiyacının yüzde 36'sının Türkşeker tarafından karşılandığını söyledi.

Şekerin, 100'den fazla ürünün ana girdisi olarak kullanıldığını ifade eden Şahin, Türkiye'de yıllık yaklaşık 3 milyon ton şeker tüketildiğini, Kurum sayesinde ülkede şeker fiyatında istikrarın sağlandığını bildirdi.

Şahin, Türkşeker'in 2023-2024 kampanya döneminde faaliyette bulunan şeker fabrikalarıyla hem pancar hem de şeker üretiminde son 25 yılın rekorunu kırdığını ve kampanya dönemini başarıyla tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"2024-2025 sezonu için şeker üretim süreci başladı. Gelecek yıl şubat ayının ortasında bitirilmesi planlanan bu kampanya döneminde Türkşeker fabrikalarında toplam 7 milyon ton pancar işlenerek yaklaşık 950 bin ton şeker üretilecek. Ayrıca yan ürün olarak 315 bin ton melas ile yaklaşık 2 milyon ton yaş pancar posası elde edileceği tahmin edilmektedir."

"Sözleşmeli tarımın öncüsüyüz"

Ülkede sözleşmeli tarımın öncüsü olduklarının altını çizen Şahin, üreticilerin yanında olduklarını ve onları pancar ekiminden hasat aşamasına kadar ayni ve nakdi avanslarla desteklediklerini vurguladı.

Şahin, Türkşeker fabrikalarında, kristal şekerin yanı sıra yan ürün olarak elde edilen melas ve yaş pancar posası, melasın işlenmesiyle elde edilen etil alkol ve bunun yan ürünü olan şilempe gibi kıymetli ürünlerin de üretildiğini belirterek, böylece ülke ekonomisine katkı sağladıklarını anlattı.

Yıllardır süren çalışmaların ardından elde edilen ilk yerli pancar tohumu çeşitlerinin bu yıl tescil edildiğini de bildiren Şahin, üreticilere yerli ve ucuz tohum temin etmek için önemli bir adım atıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkşeker 2024-2025 Sezonu Üretim Sürecine Başladı - Son Dakika

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