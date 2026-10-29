TÜRKŞEKER Burdur Şeker Fabrikası'nda son 30 yılın en kapsamlı revizyonunu tamamladı - Son Dakika
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TÜRKŞEKER Burdur Şeker Fabrikası'nda son 30 yılın en kapsamlı revizyonunu tamamladı

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TÜRKŞEKER, Burdur Şeker Fabrikası'nda son 30 yılın en kapsamlı revizyon çalışmasını tamamlayarak üreticilerden şeker pancarı alımına başladı. Fabrika, 2026-2027 kampanya döneminde bölge üreticilerinin pancarını zamanında ve düzenli biçimde işleyecek.

TÜRKŞEKER, Burdur Şeker Fabrikası'nda son 30 yılın en kapsamlı revizyon çalışmasını tamamlayarak üreticilerden şeker pancarı alımına başladı.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin (TÜRKŞEKER) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, fabrikayı yeni kampanya dönemine tam kapasiteyle hazırlamak üzere planlı bir takvim içinde çalışmalar yürütüldüğü, fabrikanın kapasitesini ve çalışma koşullarını güçlendiren bu yatırımın, Burdur'un tarımsal üretimine uzun vadeli katkı sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, çalışmaların haziran ayından itibaren planlamaya uygun şekilde sürdürüldüğü, montaj, test ve kontrol süreçlerinin her aşamasında teknik ekiplerin sahada görev yaptığı, süreçte herhangi bir aksama yaşanmadığı ve tüm revizyon sürecinin plana uygun ilerlediği belirtildi.

Burdur Şeker Fabrikası'nda üretimin başladığının bildirildiği açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

"Fabrikamız yapılan yatırımlarla, 2026-2027 kampanya döneminde daha modern, verimli ve güvenli koşullarda üretimine devam etmektedir. Bu sayede fabrika, kampanya boyunca bölge üreticilerinin pancarını zamanında ve düzenli biçimde işleyecektir. Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle hayata geçirilen bu yatırım, Türkiye Şeker Fabrikalarının Burdur'daki üretim gücünü artırırken bölgedeki çiftçimizin emeğine değer katmayı sürdürecektir."

Son 30 yılın en kapsamlı revizyon çalışması

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Muhiddin Şahin, "Burdur Şeker Fabrikamızda son 30 yılın en kapsamlı revizyon çalışmasını tamamladık. Fabrikamız pancar işlemeye başladı. Bu yatırımla Burdur'daki üretim gücümüzü artırdık ve bölge üreticilerimize daha verimli bir fabrika kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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