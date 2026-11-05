Türkşeker'in 42 kişilik mühendis ve tekniker alımında başvurular 9 Kasım'da başlıyor - Son Dakika
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Türkşeker'in 42 kişilik mühendis ve tekniker alımında başvurular 9 Kasım'da başlıyor

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Türkşeker, taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 42 sözleşmeli mühendis ve tekniker alacak. KPSS'de belirlenen puan türlerinden taban puanı alan adaylar 9-15 Kasım'da e-Devlet üzerindeki Kariyer Kapısı'ndan başvurabilecek, yazılı sınav 10 Aralık'ta Ankara'da yapılacak.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğü (Türkşeker), taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 42 sözleşmeli mühendis ve tekniker alımı yapacak.

Kuruluşun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre alım kapsamındaki giriş sınavları için başvurular, 9-15 Kasım döneminde yapılacak. ÖSYM tarafından bu yıl gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) belirlenen puan türlerinden taban puanı alanlar müracaatta bulunabilecek.

Başvuru işlemlerinin e-Devlet üzerinde Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu ve Kariyer Kapısı "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" üzerinden yapılması gerekiyor.

Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

Giriş sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da gerçekleştirilecek. Giriş sınavının yazılı bölümü 10 Aralık'ta Ankara'da olacak.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav yeri, saati ve sınava ilişkin diğer hususlar, Türkşeker'in internet sitesinden (www.turkseker.gov.tr) ilan edilecek. Sözlü sınavın yeri, tarihleri de bu siteden takip edilebilecek.

Kaynak: AA
TÜRKŞEKERE-DevletEkonomiAnkaraGüncelKPSSSon Dakika

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