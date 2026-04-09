Türkşeker: İthal Şeker İhtiyacı Yok

09.04.2026 14:14
Türkşeker Genel Müdürü, Türkiye'nin şeker ihtiyacını karşılayacak yeterli üretim kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) Genel Müdürü Muhiddin Şahin, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında "sektör beslemesi" yaptıklarını belirterek, "Hem ihracatta hem de içeride bu anlamda Türkiye'nin hiçbir şekilde ithal şekere ihtiyacı olmadığı gibi ihraç şekerlik ürünü de var. Bir arz güvenliği sorunu yok." dedi.

Türkşeker'in 100'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında Antalya'da düzenlenen "Yüzüncü Yılında Şeker Sempozyumu"na katılan Şahin, AA muhabirine, Türkşeker'in Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu şirketlerinden biri olduğunu söyledi.

Bugün itibarıyla Türkiye'de 32 şeker fabrikası bulunduğunu belirten Şahin, "Yaklaşık 3 milyon üretim kapasitemiz var. Ülkemizin yıllık tüketim için 2 milyon 850 bin ton şekere ihtiyacı var. Bunu 32 şeker fabrikasıyla üretiyoruz. Bu üretimin yüzde 36'sından fazlası devlete ait. Yüzde 100 hazine, yüzde 100 bütün milletimize, 85 milyonun ortak olduğu şirketimize ait." diye konuştu.

Türkşeker'in şeker fabrikaları, makine fabrikaları, etil alkol fabrikaları, araştırma merkezleriyle büyük bir ekosistemi yönettiğine dikkati çeken Şahin, üretimin yüzde 35'inin kooperatif fabrikalar, yarı kamusal kuruluşlar ve PANKOBİRLİK'e ait fabrikalar tarafından yapıldığını, yüzde 28'inin de özel sektör tarafından üretildiğini ifade etti.

"Türkiye dünyanın en büyük yedinci tarımsal hasılasına sahip"

Şahin, 1999 yıllarında şeker fabrikalarının özelleştirme programına girdiğini, 2022 başlarında da bu programdan çıkarıldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Şu an yüzde 36 pazar payıyla 100 yaşında Türkiye'nin en büyük şeker şirketi, dünyanın da sayılı şirketleri arasında yer alıyor. Türkiye genel olarak pancar şekerinde üretim yapıyor. Başka bir şeker üretimi yok. Sakkaroz dediğimiz şeker. Türkiye kendi ihtiyaçlarına yetecek kadar üretiyor. Aynı zamanda Türkiye Avrupa'nın en büyük, dünyanın da en büyük yedinci tarımsal hasılasına sahip. Bunda şeker ve şeker ürünleri çok büyük yer tutuyor. Biz Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ciddi bir sektör beslemesi yapıyoruz. Hem ihracatta hem de içeride bu anlamda Türkiye'nin hiçbir şekilde ithal şekere ihtiyacı olmadığı gibi ihraç şekerlik ürünü de var. Bir arz güvenliği sorunu yok."

Hesaplama yaparken planlı tarım ve sözleşmeli tarım yaptıklarını, doğal olarak şeker fiyatları ve rekoltede ani hareketler yaptırmadıklarını ifade eden Şahin, bu sayede çiftçinin güvencesini sağladıklarını kaydetti.

"Rekoltede bir sıkıntı yaşamıyoruz"

Şahin, münavebeyle ve özel şirketlerle toplam 350 bin çiftçiyle üretim yaptıklarını dile getirdi.

Rekolteye ilişkin de bilgiler veren Şahin, "Rekoltede bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bugün de tekrar tohumlarımızı toprakla buluşturuyoruz. İlk yerli tohumlarımızı inşallah bu sene toprakla buluşturuyoruz. Bir sıkıntı yaşamayacağımızı ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin yerli pancar şekeri üretimi yaptığını aktaran Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok ciddi bir ekosistem ve 1 milyon aile direkt pancar şekerinden geçimini sağlıyor. Biz vatandaşlarımıza doğal şeker kullanmalarını öneriyoruz. Doğal şeker de bildiğiniz gibi pancar şekeridir. Bu toprağın şekeri, bu toprağın ekonomisi ve bu toprağın tarımı. Vatandaşlarımıza da ürün tercih ederken doğal şekeri, pancar şekerini paketlerin arka kısmına bakarak takip etmelerini şiddetle öneriyoruz."

Kaynak: AA

