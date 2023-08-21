Şeker fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor - Son Dakika

Şeker fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor

Son Güncelleme: 21.08.2023 11:02

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), mayıs ayından bu yana 9 kez zam yaparak toptan şeker satış fiyatını 25 TL'ye yükseltti. Kampanya dahilinde indirimli satışlar 31 Ağustos'ta sona erecek ve 1 Eylül itibariyle fiyat 27 TL olacak. Son 4 ayda yapılan zam oranı ise yüzde 46 oldu.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) tarafından şekere yapılan zamlar hız kesmeden devam ediyor. Mayıs ayından bu yana şekere 9 kez zam yapan Türkşeker, KDV hariç kilogramı 24 TL olan toptan şeker satış fiyatına yüzde 4.2 oranında yeni bir zam daha yaparak fiyatı 25 TL'ye yükseltti.

İNDİRİMLİ SATIŞ 31 AĞUSTOS'TA BİTECEK

Kampanya dahilinde indirimli şeker satışlarının 31 Ağustos 2023'te sona ereceğini duyuran Türkşeker, yüzde 4.2 zamlı şekilde müşterilerinden ara sipariş ile talep toplamaya başladı. Ancak talebin ne kadarının karşılanacağı bilinmiyor.

1 EYLÜL İTİBARIYLA FİYAT 27 LİRA OLACAK

Türkşeker'in duyurusuna göre, indirimin 31 Ağustos'ta sona ermesinin ardından 1 Eylül itibariyle toptan şekerin kilogram fiyatı indirimsiz olarak KDV hariç 27 TL'den satılacağı anlaşılıyor. Bu da 10 gün içerisinde şekere yüzde 8 oranında yeni bir zammın yapılacağı anlamına geliyor.

SON 4 AYDA YÜZDE 46 ZAM

Böylece, son 4 ayda şekere 11 kez zam yapılmış olacak.Bir başka deyişle, 8 Mayıs'ta 18.5 TL bandındaki şekerin fiyatını Eylül başında 27 TL'ye çıkartacak olan Türkşeker, şekere son 4 ayda yaklaşık yüzde 46 zam yapmış oluyor.

Kaynak: BloombergHT

TÜRKŞEKER, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şeker fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor - Son Dakika


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