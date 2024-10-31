TürkTraktör'den Büyüme Hamlesi - Son Dakika
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Ekonomi

TürkTraktör'den Büyüme Hamlesi

TürkTraktör, tarımsal ekipman alanında Kayhan Ertuğrul ve Terramak'ı bünyesine kattı.

31.10.2024 10:16
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TürkTraktör, tarımsal ekipman iş alanındaki faaliyetlerini genişletmek ve büyütmek amacıyla Kayhan Ertuğrul Makina, Kayhan Ertuğrul Tarım ve Terramak Tarım şirketlerini bünyesine katmak için hisse devri anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre TürkTraktör, tarımsal verimliliği artırmak ve çiftçilerini modern teknolojilerle buluşturmak için yatırımlarını sürdürüyor.

TürkTraktör, bu vizyon doğrultusunda başarılarını tarımsal ekipman alanında da artırarak sürdürmek üzere, Kayhan Ertuğrul Makina ve iştiraki Kayhan Ertuğrul Tarım ile Terramak Tarım'ı bünyesine katıyor.

New Holland, Case IH, TürkTraktör ve Red Pro markalarıyla, 30'dan fazla farklı ürün ve 800'ün üzerinde farklı özellikle Türkiye'nin geniş tarımsal ekipman ürün gamına sahip olan TürkTraktör, pulluktan hassas ekim makinelerine, atomizörden küçük balya makinelerine, ot toplama tırmığından, yem karma makinelerine kadar çiftçilerin ihtiyaç duyduğu neredeyse tüm tarımsal mekanizasyon ürünlerini yüksek teknoloji ve verimlilikle sunmaya devam ediyor. Bu adımla birlikte TürkTraktör, tarımsal ekipman üretiminde de önemli bir oyuncu haline gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı ve TürkTraktör Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Yenigün, TürkTraktör'ün tarım sektörünün gelişimindeki rolünün yanı sıra traktör üretimindeki payı, pazardaki açık ara liderliği ve ihracat performansıyla başarısını hep daha yükseğe taşıdığını belirtti.

Yenigün, tarımsal ekipman alanında hedeflenen bu satın almayla büyümeye devam edileceğini aktararak, "Tarımda mekanizasyon ihtiyaçlarını dünya standartlarında ürün kalitesiyle karşılayan TürkTraktör, köklü geçmişinden aldığı mirasla Koç Topluluğu'nun ve değerli ortağımız CNH'in vizyonu doğrultusunda büyümeye devam ediyor.

"Çok büyük işlere imza atacağımıza olan inancım tamdır"

TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Sejourne de "Türkiye'de ve dünyada ileriye dönük büyük fırsatlar barındıran, mevcut durumda faaliyet gösterdiğimiz tarımsal ekipman iş alanındaki geçmiş tecrübemizi ve 18 yıldır lider konumunda olduğumuz traktör pazarına ilişkin bilgi birikimimizi harmanlayarak, çok büyük işlere imza atacağımıza olan inancım tamdır. Bu stratejik adımla tarımsal ekipman alanındaki faaliyetlerimizi güçlendirerek, müşterilerimizin ihtiyaçlarını çok daha kapsamlı çözümlerle karşılayabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Kayhan, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TürkTraktör'den Büyüme Hamlesi - Son Dakika

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