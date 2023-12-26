 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Turkuvaz Medya, Bakan Şimşek'in açıklamalarının çarpıtıldığını belirtti - Son Dakika
Üye Girişi

Turkuvaz Medya, Bakan Şimşek'in açıklamalarının çarpıtıldığını belirtti

Turkuvaz Medya Grubu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katıldığı bir programda yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakan Şimşek'in konuşmasının çarpıtıldığı ve resmi kararlar alındığı iddiaları doğru değildir.

Turkuvaz Medya, Bakan Şimşek\'in açıklamalarının çarpıtıldığını belirtti
26.12.2023 - 14:54,
Abone Ol

Turkuvaz Medya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuk olduğu ekonomi kanalının bir programında yaptığı açıklamalara yapılan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katıldığı, programda yaptığı konuşmasının çarpıtılması üzerine Turkuvaz Medya Grubu bir açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuk olduğu Turkuvaz Medya'nın ekonomi kanalında düzenlenen programda kamuoyunda gerçeği yansıtmayan haberler yapılmıştır. Defalarca toplantının kamuoyuna kapalı olduğu belirtilmesine rağmen Bakana sorulan soruları ve içeriği bilmeden kira fiyat artışı, konut kredileri ve kredi kartlarıyla ilgili konuşmalar çarpıtılarak resmi kararlar alınmış gibi yansıtılmıştır. 11'incisi düzenlenen sohbetlerimizde sektör temsilcileriyle fikir tartışmalarında bulunulmaktadır. İlk kez böyle bir tabloyla karşılaşılmaktadır. Bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi resmi bir açıklamada bulunulmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mehmet Şimşek, Ekonomi, Medya, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turkuvaz Medya, Bakan Şimşek'in açıklamalarının çarpıtıldığını belirtti - Son Dakika


15:25
İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23
Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06
Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:59
Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:58
Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:46
Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
14:44
Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı
14:38
Özgür Özel, Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt verdi: Öyle bedava siyaset yok Özgür Özel, Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt verdi: Öyle bedava siyaset yok

Son Dakika
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06 Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:58 Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:59 Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:44 Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı
14:46 Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
14:38 Özgür Özel, Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt verdi: Öyle bedava siyaset yok
14:34 Malezyalı şirket, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletme hakkını satıyor
14:30 Fatih Terim, yeşil sahalara geri dönüyor! Panathinaikos için Atina'ya gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 15:52:25. #1.12#
SON DAKİKA: Turkuvaz Medya, Bakan Şimşek'in açıklamalarının çarpıtıldığını belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement