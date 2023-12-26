Turkuvaz Medya, Bakan Şimşek\'in açıklamalarının çarpıtıldığını belirtti

Turkuvaz Medya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuk olduğu ekonomi kanalının bir programında yaptığı açıklamalara yapılan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katıldığı, programda yaptığı konuşmasının çarpıtılması üzerine Turkuvaz Medya Grubu bir açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuk olduğu Turkuvaz Medya'nın ekonomi kanalında düzenlenen programda kamuoyunda gerçeği yansıtmayan haberler yapılmıştır. Defalarca toplantının kamuoyuna kapalı olduğu belirtilmesine rağmen Bakana sorulan soruları ve içeriği bilmeden kira fiyat artışı, konut kredileri ve kredi kartlarıyla ilgili konuşmalar çarpıtılarak resmi kararlar alınmış gibi yansıtılmıştır. 11'incisi düzenlenen sohbetlerimizde sektör temsilcileriyle fikir tartışmalarında bulunulmaktadır. İlk kez böyle bir tabloyla karşılaşılmaktadır. Bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi resmi bir açıklamada bulunulmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ANKARA