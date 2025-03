TÜRMOB Geleneksel İftar Yemeği

Ekonomi

TÜRMOB iftar yemeği düzenledi

ANKARA - Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği geleneksel iftar yemeği programı gerçekleştirdi.

TÜRMOB'un düzenlediği geleneksel iftar yemeği, TÜRMOB Genel Başkanı Emre Karaoğlu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur ve birçok milletvekili, kamu, kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. İftar yemeğinin ardından yaptığı konuşmada TÜRMOB Genel Başkanı Emre Karaoğlu, "Hepimizin ortak paydası olan mali müşavirlik mesleği yalnızca rakamlarla değil, işletmelerin sürdürülebilirliği, şeffaflığı ve güveni ile şekillenen bir meslektir. Mesleğimizin elbette sorunları var, mesleğimizin elbette haklı talepleri var. Biz bugün başkanlar kurulu toplantımızı yaptık. Bugün sabahtan akşama kadar 86 oda başkanımla birlikte mesleğimizin sorunları, talepleri üzerinde durduk. Enflasyon düzeltmesi, mesleğimizin sorunu değil aslında. Bir ülke sorunu haline dönüştü. 2024 uygulamasında biz bunu net olarak gördük" dedi.

Mali Müşavirler olarak reform çalışmalarına her zaman hazır olduklarını söyleyen Karaoğlu, "Bir sorun çözüldü bizler açısından, bir sorun çözüldü. Ülke açısından büyük bir sorun bizler açısından da ciddi bir sorun çözüldü. Burada bulunan değerli misafirler, değerli protokol her zaman bize her anlamda kapılarını açtılar. Bizler mali müşavirler ve milli mali müşavirler olarak bu reform çalışmalarına yarından itibaren başlamaya hazırız" diye konuştu.

Avrupai sistemde bir vergi bilinci oluşursa mali müşavirlerin işinin kolaylaşacağının altını çizen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, "Tabii ülkemizde bence en önemli konulardan bir tanesi vergi bilincinin oluşması. Gerçekten Avrupai sistemde bir vergi bilinci oluşursa siz meslek mensubu arkadaşlarınızın işi kolaylaşır. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak görevi yapmalıyız. Ama TÜRMOP'da mükelleflerde vergi bilincinin oluşması için bence de çalışma yapabilir. Meslek mensuplarımız da bu konuda çalışmalar yapabilir. Vergi bilinci oluşmamasının en önemli etkisi kayıt dışıdır" ifadelerini kullandı.