TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu'ndan yeni yıl mesajı Açıklaması

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, 2022'den öncelikli beklentilerinin, hayatın her alanını etkileyen salgının son bulması ve ekonomik istikrar olduğunu ifade etti.

Kartaloğlu, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, 2022'nin ekonominin istikrarlı bir şekilde güçlendiği, insanların geçim derdi ve yarın endişesi yaşamadığı bir dönemin başlangıcı olmasını umut ettiklerini belirtti.

Bu yılın, orman yangınları, sel felaketleri ve ekonomide yaşanan dalgalanmalarla acı hatıralar bıraktığını vurgulayan Kartoğlu, şunları kaydetti:

"2022'den öncelikli beklentimizi, hayatımızın her alanını etkileyen salgının son bulması ve ekonomik istikrar oluşturuyor. Umutlarımızın gerçekleşmesine başlangıç olmasını beklediğimiz yeni yılın dünyamıza, bölgemize ve ülkemize sağlık, barış ve huzur getirmesi, insanların yarınlara umutla baktığı bir yıl olması dileklerimle, yeni yılınızı kutluyorum."