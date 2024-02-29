Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, meslek mensuplarının, ekonominin gelişmesi, iş dünyasının küresel dünyada yerini alması, üreten, canlı ve dinamik bir Türkiye için çalıştıklarını bildirdi.
Kartaloğlu, yazılı açıklamasında, Muhasebe Haftası'nın 1-7 Mart'ta kutlanacağını ifade etti. Mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleği ile meslek örgütünün, Anayasa'nın 135'inci maddesine istinaden kurulduğunu anımsatan Kartaloğlu, TÜRMOB'un, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olduğunun altını çizdi. Kartaloğlu, "Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler, üreten, canlı ve dinamik bir Türkiye için çalışıyor. Ekonominin kaydını tutan ve mali danışmanlık yapan, memleketin her köşesinde hizmet sunan bir meslek oluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.
Ekonominin gelişmesi ve iş dünyasının küresel dünyada yerini alması için katkı sunduklarını vurgulayan Kartaloğlu, gerek stajyerlerin ve meslek mensuplarının eğitiminde gerekse mesleğin uygulanmasına yönelik sorunların çözümünde özveriyle çalıştıklarını kaydetti.
Kartaloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Sürdürülebilirlik bilincinin ve gerekliliğinin artmasıyla birlikte, tüketim alışkanlıklarımızdan üretim süreçlerimize kadar köklü bir değişim kaçınılmaz hale geldi. Mali müşavirler bu dönüşümde üzerlerine düşen sorumluluklar gereği işletmelere ve ekonomiye güven sağlayan danışmanlar olarak sürdürülebilirlik noktasında da yol gösterici rolüne devam ediyor."
Son Dakika › Ekonomi › TÜRMOB Genel Başkanı: Muhasebeciler Türkiye'nin gelişimi için çalışıyor - Son Dakika
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