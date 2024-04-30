Turquality ve Marka Destek Programı ile 377 firmanın 400 markası Bakanlığımız tarafından desteklenmekte - Son Dakika
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Ekonomi

Turquality ve Marka Destek Programı ile 377 firmanın 400 markası Bakanlığımız tarafından desteklenmekte

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Turquality ve Marka Destek Programı ile yaklaşık 377 firmanın 400 markasının Bakanlık tarafından desteklendiğini açıkladı. Turquality, Türk ürünlerinin dünyada bilinirliğini ve cazibesini arttırma programıdır.

30.04.2024 23:43
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"Turquality ve Marka Destek Programı ile 377 firmanın 400 markası Bakanlığımız tarafından desteklenmekte"

"Turquality, Türk ürünlerinin dünyada bilinirliğini ve cazibesini arttırma programıdır"

İSTANBUL - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Turquality ve Marka Destek Programı ile yaklaşık 377 firmanın 400 markası Bakanlığımız tarafından destekleniyor. Turquality'i marka-inovasyon yoluyla ihracat miktarının katma değerini yükselterek toplam değeri arttırma modeli. Turquality, Türk ürünlerinin dünyada bilinirliğini ve cazibesini arttırma programıdır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Turquality-Marka Uzmanlık ve Vizyon Programı'nın kapanış törenine katıldı. Bakan Bolat, programda yaptığı konuşmada markalaşmanın ihracata katkısının önemine dikkat çekti. Bakan Bolat, Turquality-Marka Uzmanlık ve Vizyon Programı'nın inovasyon ve markalaşma yoluyla ihracatın katma değerini artırmayı hedeflediğini belirtti.

İhracatın Türkiye için olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Bakan Bolat, "İhracat Türkiye açısından olmazsa olmaz bir zorunluluk. İhracatta önemli bir yol kat ettik, ama daha çok yolumuz var. Türkiye'nin bu ihracat yolculuğunda 'Turquality ve Marka Uzmanlık-Vizyon Programı' çok önemli bir konumda. Üniversite-sanayi-STK ve biz olmak üzere dörtlü iş birliği modeliyle yapılan bu program örnek bir çalışma" dedi.

"Turquality, Türk ürünlerinin dünyada bilinirliğini ve cazibesini arttırma programıdır"

Programa ilişkin de bilgi veren Bakan Bolat, "Turquality'i marka-inovasyon yoluyla ihracat miktarının katma değerini yükselterek toplam değeri arttırma modeli olarak özetleyebiliriz. Turquality, hizmetlerde, mallarda, ürünlerde yeni büyük markalar geliştirerek Türk ürünlerinin dünyada bilinirliğini ve cazibesini arttırma programıdır. Bu program çok da başarılı olmuştur. Bugüne kadar aşağı yukarı Turquality programına katılan 189 şirketin 205 markası Turquality destek programı tarafından destekleniyor. Turquality genel-geçer bir program değil, çok önemli program. Bir alt programı da Marka Destek Programı. Bunda da 291 firmanın 312 markası desteklenmekte. Bu şekilde Turquality ve Marka Destek Programı ile yaklaşık 377 firmanın 400 markası Bakanlığımız tarafından desteklenmekte" şeklinde konuştu.

Bakan Bolat, dünya ihracatından Türkiye'nin aldığı paya ilişkin de verileri paylaştı. Bolat, "Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre 2002 yılında dünya mal ihracatındaki payımız yüzde 0,49'du, bu rakam 2023 yılı sonunda yüzde 1,08'e yükseldi. Hizmet ihracatımız ise dünyadaki payımız 2002 yılında 0,89'du 2023 yılı sonunda 1,30'a yükseldi. Bu ülkemiz için başarıdır, bunu daha yukarı taşıma hedefindeyiz. Mal ihracatında 2028 yılında dünyadaki payımızı yüzde 1,30'a, hizmet ihracatı payımızı da yüzde 2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, konuşmasının ardından Turquality-Marka Uzmanlık ve Vizyon Programı'nı başarıyla tamamlayan öğrencilere diplomalarını verdi. Program diploma töreninin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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