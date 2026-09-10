TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Türkiye ateş çemberi içinde adeta bir vaha gibi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Türkiye ateş çemberi içinde adeta bir vaha gibi

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Türkiye ateş çemberi içinde adeta bir vaha gibi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, komşu ülkelerdeki askeri hareketliliğe rağmen turizmde başarılı bir sezon geçirdiklerini söyledi. Bağlıkaya, Türkiye'nin ateş çemberi içinde adeta bir vaha gibi tercih edildiğini belirterek yabancı dijital portallara avantaj sağlanmaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'nin jeopolitik risklere rağmen yaz sezonunda turizm hareketliliğini sürdürdüğünü belirterek, "Böyle bir ortamda, bu kadar ateş çemberinin içinde Türkiye adeta bir vaha gibi insanların tatil yaptığı yer halinde ve hala bunu muhafaza ediyor. Bu gerçekten çok önemli." dedi.

Bağlıkaya, turizm zirvesine katılmak üzere geldiği Bursa'da AA muhabirine, komşu ülkelerde yaşanan askeri hareketliliğin turizmi negatif yönde etkilediğini, buna rağmen turizmde başarılı bir sezon geçirdiklerini anlattı.

Türkiye'nin ana pazarının Rusya, Almanya, İngiltere olarak sıralandığını ancak dünyanın her yerinden turist çekebilen bir ülke olduğunu aktaran Bağlıkaya, "Böyle bir ortamda, bu kadar ateş çemberinin içinde Türkiye, adeta bir vaha gibi insanların tatil yaptığı bir yer halinde ve hala bunu muhafaza ediyor. Bu gerçekten çok önemli." ifadesini kullandı.

Bağlıkaya, Türkiye'nin gastronomiden iş turizmine, deniz tatilinden kültür turizmine kadar her alanda ürün sunabildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye kültürel alanda da çok avantajlı. Her bölgemizin ayrı özelliği var, her bölgemizin turistik açıdan öne çıkan ürünü var. Dolayısıyla bunları da yavaş yavaş deniz-kum-güneşi zedelemeden, onun kapasitesini düşürmeden beslemek gerekir. Yani sadece bir yere odaklanmak yerine diğer alanlarda da bir biçimde çalışmalarımızı zaten yıllardır yapıyoruz."

Bağlıkaya, sağlık turizminin son 8-10 senedir çok hareketlendiğini ve başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Kongre turizminde ufak ufak zaten gelişmeler devam ediyor. İnşallah ana ürünümüzü bu ürünlerle destekleyerek devam edeceğiz. Çünkü bu ürünlerin gelir açısından bir farklılık yaratma gibi bir özelliği var. Yani deniz-kum-güneşe gelen turistle, iş turizmine gelen turistin harcaması çok farklı oluyor. Dolayısıyla hani o segmentlerde de varlığımızı geliştirerek sürdürmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Herkes eşit şekilde rekabet edebilmeli"

Bağlıkaya, yabancı dijital portallara Türkiye'de avantaj sağlanmasının önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Herkes eşit şekilde rekabet edebilmeli. Avrupa'da gerçekten bu işlerden herkesin canı yandı. Çok ciddi cezalar veriyorlar bu platformlara. Türkiye'de bu işi yapanların aleyhine olabilecek, onlara avantaj sağlayabilecek yasal düzenlemelerden kaçınmak lazım." diye konuştu.

Konuyla ilgili yasal düzenleme yapılması için girişimlerinin olduğunun altını çizen Bağlıkaya, şöyle devam etti:

"Ekimde inşallah meclisimiz açıldığında eğer gündeme gelirse bununla ilgili iletişim kanallarımızı sonuna kadar kullanıp bunun doğru olmadığını anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü bu geriye de dönülmez bir şey. Özellikle bu alanı yabancılara teslim etmenin son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü yabancılar canı istediği zaman satar, canı istemediği zaman satmaz. İsterse burayı öne çıkartır, isterse öbür tarafı öne çıkartır. Dijital ortamda bunlar çok mümkün."

TÜRSAB'ın Dijital Doğrulama Sistemi (DDS) sayesinde kaçak ve belgesiz turizm faaliyetlerinin önüne geçebildiklerini ifade eden Bağlıkaya, seyahat satın alan vatandaşların mutlaka sistemi kullanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Türkiye ateş çemberi içinde adeta bir vaha gibi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar Yolları ayrılıyor Tayfun Kahraman ile eşinden sürpriz karar! Yolları ayrılıyor
İsrail, İngiliz diplomatları ülkeden kovdu “7 gün içinde...“ İsrail, İngiliz diplomatları ülkeden kovdu! "7 gün içinde..."
Yeni Parti’den Üsküdar seçimleri kararı İtiraz edecekler Yeni Parti'den Üsküdar seçimleri kararı! İtiraz edecekler
DMM’den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız DMM'den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, parlamentoyu feshetti
Üsküdar’da CHP’den AK Parti’ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik’i yalanladı Üsküdar'da CHP'den AK Parti'ye geçen Ayhan Aydın, Özgür Çelik'i yalanladı

11:44
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
11:42
Aralarında ünlü muhabir de var Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
Aralarında ünlü muhabir de var! Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni dalga
10:59
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara’dır
Mansur Yavaş: Sayın Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin tek gündemi Ankara'dır
10:51
Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
Sarallar suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
10:45
Menzil Cemaati’ne operasyon mu geliyor Bakan Gürlek’ten açıklama var
Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama var
10:24
Telefonları kapalı, ulaşılamıyor İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Telefonları kapalı, ulaşılamıyor! İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 12:20:04. #7.13#
SON DAKİKA: TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Türkiye ateş çemberi içinde adeta bir vaha gibi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement