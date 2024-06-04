TUSAF Başkanı: Buğday hasadında verimli bir sezon bekliyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TUSAF Başkanı: Buğday hasadında verimli bir sezon bekliyoruz

TUSAF Başkanı: Buğday hasadında verimli bir sezon bekliyoruz

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, bu sene buğdayda hasadın verimli olmasını beklediklerini belirterek, bu sezon un ihracatının 4 milyon ton bandını zorlamayı hedeflediklerini söyledi. Tezcan ayrıca, yeşil dönüşüm çalışmalarına hız kazandıracaklarını ve Ticaret Bakanlığı'nın dahilde işleme rejimindeki sınırlandırmaların sektörün rekabet sorunu yaşamasına yol açabileceğini ifade etti.

04.06.2024 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, bu sene buğdayda hasadın verimli olmasını beklediklerini belirterek, "Bu sezon un ihracatımızın 4 milyon ton bandını zorlamasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Tezcan, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl değişen iklim koşullarına bağlı olarak buğday hasadının erken başladığına işaret etti.

Verimli bir sezon beklediklerini belirten Tezcan, "2023 yılı ülkemiz için rekorlar kırmayı başardığımız bir yıl oldu. Devletimiz ve ilgili kurumlarımızın desteğiyle un sanayicileri olarak son 10 yıldır dünyada ihracat lideriyiz. Bu sene geçen yıl ulaştığımız 22 milyon tonluk rekor buğday üretim miktarına yaklaşacağımızı tahmin ediyoruz. Bu sezon un ihracatımızın 4 milyon ton bandını zorlamasını hedefliyoruz." bilgisini verdi.

Tezcan, yeşil dönüşüm konusunda atacakları adımlara değinerek, "Yeşil Mutabakat kapsamında önümüzdeki sezonlarda kaliteyi koruyup verimi yükseltmeye ve karbon ayak izini sıfırlamaya yönelik çalışmalarımıza hız kazandıracağız. Bu dönüşümle katma değerli ürünlerimizin sayısı ve çeşitliliği de artacak. Ayrıca yeni sözleşmeli üretim modelimizle birlikte küçük üreticilerin cesaretlendirilip ekonomik olarak teşvik edilmesi, sürdürülebilir bir tarım modeli oluşturulmasında yolumuzu aydınlatacaktır." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanlığının dahilde işleme rejiminde sınırlandırmaya gideceğine ilişkin haberlerin ihracatçıları endişelendirdiğini belirten Tezcan, bu durumun sektörün rekabet sorunu yaşamasına yol açabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

İhracat, Türkiye, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TUSAF Başkanı: Buğday hasadında verimli bir sezon bekliyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 AYM kararını verdi: Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi AYM kararını verdi: Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi
14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
15:39 X’ten yeni uygulama Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi X'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi
15:29 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum
15:21 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü
15:18 Sunucu Erkan Yolaç’ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
15:07 İYİ Parti’den istifa eden Aykut Kaya, CHP’ye katıldı Rozetini Özgür Özel bizzat taktı İYİ Parti'den istifa eden Aykut Kaya, CHP'ye katıldı! Rozetini Özgür Özel bizzat taktı
14:45 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 1’inin daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 16:26:02. #1.13#
SON DAKİKA: TUSAF Başkanı: Buğday hasadında verimli bir sezon bekliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement