TUSAŞ'tan Yerli Ürünler Sergisi - Son Dakika
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Ekonomi

TUSAŞ'tan Yerli Ürünler Sergisi

TUSAŞ\'tan Yerli Ürünler Sergisi

TUSAŞ, yerli ve milli havacılık ürünlerini sergileyerek Türkiye'nin havacılıktaki gücünü vurguladı.

06.02.2025 14:18
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilerek havacılıkta tarih yazan yerli ve milli ürünlerin fotoğrafları başkentte görücüye çıktı.

TUSAŞ medya ekibi tarafından çekilen ve Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yolcuların beğenisine sunulan fotoğraflardan oluşan sergi, 27 Ocak'ta ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Sergi 27 Şubat'a kadar havalimanının "Giden Yolcu" bölümünde yer alacak.

Günyüzüne çıkmamış fotoğraflar da yer alıyor

Sergiyle TUSAŞ'ın yenilikçi ruhu ve Milli Teknoloji Hamlesi ile ortaya çıkan ürünler ziyaretçilerle buluşuyor.

TUSAŞ, düzenlenen sergiyle Türk milletinin göklerdeki gücünü bir kez daha gözler önüne sermeyi hedefliyor.

Türkiye'ye hizmet için tasarlanan ve üretilen yerli ve milli teknolojilerden karelerinin yer aldığı sergi, gün yüzüne çıkmamış veya simgeleşmiş fotoğrafları kamuoyuyla buluşturuyor.

Sergide, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'dan jet eğitim uçağı HÜRJET'e, hafif sınıf taarruz helikopteri T129 ATAK'tan genel maksat helikopteri T625 GÖKBEY'e, ANKA'dan AKSUNGUR VE ANKA III insansız hava araçlarına kadar milli imkanlarla üretilen ürünler TUSAŞ medya ekibinin gözüyle paylaşılıyor.

Kaynak: AA

Ankara Esenboğa Havalimanı, Havacılık, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Yaşam, TUSAŞ, TUSAŞ, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TUSAŞ'tan Yerli Ürünler Sergisi - Son Dakika

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