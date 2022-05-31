TÜSEDAD Dünya Süt Günü dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması - Son Dakika
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TÜSEDAD Dünya Süt Günü dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

31.05.2022 11:58
TÜSEDAD Dünya Süt Günü dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), tarımdan asla vazgeçmediklerini, artan maliyetlere ve olumsuzluklara karşın üretmeye devam edeceklerini bildirdi.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), tarımdan asla vazgeçmediklerini, artan maliyetlere ve olumsuzluklara karşın üretmeye devam edeceklerini bildirdi.

Dernekten, Dünya Süt Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, sütün önemine dikkat çekmek amacıyla 1956 yılında Uluslararası Sütçülük Federasyonunun (IDF) aldığı kararla 1 Haziran'ın "Dünya Süt Günü" olarak kutlandığı bildirildi.

TÜİK rakamlarına göre, 2020 yılında 23 milyon 503 bin 790 ton olan çiğ süt üretiminin 2021 yılında yüzde 1,29 azalarak 23 milyon 200 bin 306 ton olduğuna işaret edilen açıklamada, dişi hayvan kesimlerindeki artışın üretim miktarında da önemli düşüşe sebep olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, ithalata bağlı girdiler ve kur artışı nedeniyle maliyetlerin yükseldiğine, bunun da çiftçileri olumsuz etkilediğine dikkat çekilerek "Son dönemde özellikle yem fiyatlarında yaşanan artışlar hayvan kesimine ve hatta bazı küçük çiftçilerimizi üretimden vazgeçmeye yönlendirmiştir. Ancak biz ülkemizin tarımdan asla vazgeçmeyen, tüm olumsuzluklara rağmen üretmeye devam eden çiftçileri olmaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Sorunun çözümü için orta ve uzun vadeli kararlı tarım politikalarının geliştirilmesinin önem taşıdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili kurumlarımızda yapılan kan tazeleme ile ülkemiz tarım politikalarında yeni bir döneme girileceği inancıyla üretmeye devam diyoruz. Et ve Süt Kurumu ile Toprak Mahsulleri Ofisinin gerektiği hallerde piyasaya doğru zaman ve doğru şekilde müdahale ederek üreticiyi destekleyecek yaptırımlar uygulaması biz üreticileri desteklemesi açısından en önemli argümandır. Çiftçilerimizin ürünlerini farklılaştırarak, markalaşmaya yoğunlaşmaları ve bu ürünlerin özel imtiyazlar ile çiftçiden sofraya, yerel marketlere gıda hijyeni ve kalite güvencesi ile sunulması halinde hem üreticinin hem de tüketicinin kazanması teşvik edilecektir. Ürettikleri ürünleri katma değerli hale getirebilmesi, markalaşmalarının sağlanması ve coğrafi işaretlemenin önemi hakkında çiftçilerin bilinçlendirilmesi için ülke çapında bir tarımsal eğitim seferberliğine ihtiyaç bulunmaktadır."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TÜSEDAD Dünya Süt Günü dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması - Son Dakika


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