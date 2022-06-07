TÜSİAD Başkanı Turan: Her yıl 18 milyon ton gıdayı israf ediyoruz (2)

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından düzenlenen Eskişehir Sanayi Kongresi'nin ikinci oturumuna Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız , AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan , İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu , ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ile çok sayıda sanayici katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, sınırda karbon uygulamasında Türkiye'nin en olumsuz etkilenecek üçüncü ülke olacağını söyledi.

Kaynak: DHA

Erol Ayyıldız, Eskişehir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

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