TÜSİAD'dan 1 Mayıs Mesajı

05.05.2026 22:43
TÜSİAD, 1 Mayıs'ta insana yakışır çalışma yaşamı ve sosyal haklar için çağrıda bulundu.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamada, ekonomik ve sosyal kalkınma yolunda çağdaş ve insana yakışır çalışma yaşamının kritik önemde olduğu belirtildi.

Bu kapsamda kayıt dışılıkla ve çocuk işçiliğiyle mücadelenin, iş sağlığı ve güvenliğinin, sosyal haklara erişimin, eşit işe eşit ücret ve gelir adaletinin çalışma hayatının vazgeçilmez ilkeleri olarak görüldüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ekonomik dalgalanmalar, tedarik zincirlerindeki değişimlerin yanı sıra dijital dönüşüm ve iklim krizinin etkileri artarken işi ve istihdamı birlikte koruyan, kadınların ve gençlerin potansiyelini eşit fırsatlarla istihdama taşıyan adımların önemine inanıyoruz. Dijitalleşme ve yapay zeka çağında insan ve teknolojinin uyum içinde çalıştığı bir çalışma hayatı, hem rekabet gücümüzü hem toplumsal refahı artıracaktır. Bu çerçevede eğitim ile istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi, nitelikli eğitim, çalışanların becerilerine yatırım ve hayat boyu öğrenme kültürü kaldıraç olacaktır. Sürdürülebilir kalkınma, toplumsal refah ve küresel rekabet gücü hedeflerimiz için çalışırken işçi-işveren-devlet arasındaki sosyal diyalog mekanizmalarını rehber ediniyor, bütüncül politikalarla hareket etmenin önemine inanıyoruz."

Kaynak: AA

