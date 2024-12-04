TÜSİAD Girişimcilik Programı Başvuruya Açıldı

Ekonomi

Erken aşama girişimcilik programı "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!", 2024-2025 dönemi girişimcileri için başvurularını açtı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinden (TÜSİAD) yapılan açıklamaya göre, erken aşama girişimcilik programı "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!", 2024-2025 döneminde de gençler ile erken aşama girişimcilere iş fikri geliştirme ve büyüme süreçlerinde destek sunmaya devam ediyor.

Program kapsamında, özgün ve yenilikçi iş fikirlerine sahip gençleri desteklemek hedefiyle kurgulanan "TÜSİAD Dönüşümü Başlat!" iş fikri yarışmasıyla girişimcilik yolculuğuna yeni adım atan gençlere eğitim ve mentörlük imkanı sunuluyor.

Ölçeklenebilir, sürdürülebilir ve globalleşme potansiyeli taşıyan girişimleri destekleyen "TÜSİAD Dönüşümü Hızlandır!" programı ise en az MVP (asgari uygulanabilir ürün veya hizmet) aşamasındaki girişimlere TÜSİAD üyelerinin rehberliğinde iş geliştirme fırsatı sağlıyor.

Türkiye İş Bankası ve İstanbul Gedik Üniversitesinin platin sponsor, Anadolu Efes, Destek Patent, Forvis Mazars Türkiye ve İnci Holding'in bronz sponsor olarak desteklediği programın başvuruları, 26 Aralık'a kadar devam edecek.

"TÜSİAD Dönüşümü Başlat!" iş fikri yarışmasına, 18-30 yaş arasındaki gençler 2 ila 5 kişilik ekipler kurarak iş fikirleriyle başvuru yapabiliyor.

"TÜSİAD Dönüşümü Hızlandır!" programına da 18-35 yaş aralığında bir kurucu ortağa sahip, MVP aşamasındaki ve son 2 yıl içinde şirketleşmiş girişimler başvurabiliyor.

Başvurular, "www.bugenclikteisvar.com" web sitesi üzerinden çevrim içi alınıyor.