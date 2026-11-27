Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütünün (UNCTAD) "Ticaret ve Kalkınma Raporu 2026: Kalkınmanın Jeoekonomisi" başlıklı raporu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ev sahipliğinde İstanbul'da tanıtıldı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, raporda, artan jeopolitik gerilimler ve derinleşen jeoekonomik rekabet ortamında ülkelerin ticaret, sanayi, finans ve teknoloji politikalarını giderek daha fazla ekonomik ve ulusal güvenlik hedefleri doğrultusunda şekillendirdiği ortaya konuldu.

Küresel değer zincirlerindeki yeniden yapılanmanın incelendiği raporda, küreselleşmenin sona ermekten ziyade yeni sektörel ve bölgesel bütünleşme biçimleriyle dönüşüm geçirdiğine dikkati çekildi.

Rapora göre, küresel ekonomik büyümenin 2025'teki yüzde 2,9 seviyesinden bu yıl yüzde 2,6'ya gerilemesi, mal ve hizmet ticaretinin ise sabit fiyatlarla yaklaşık yüzde 4 artması öngörülüyor.

Gelişmekte olan ekonomilerde büyümenin yüzde 4,7'den yüzde 4'e gerilemesi, Asya'nın ise bu yıl küresel büyümenin yüzde 59'unu sağlaması bekleniyor.

Çin ile ABD arasındaki ticaretin 2024'ten bu yana yüzde 20'den fazla daraldığına işaret edilen raporda, gelişmekte olan ekonomilerin küresel değer zincirlerinden daha fazla pay alabilmesi için ticaret ilişkilerinin çeşitlendirilmesi, yerel üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi önerildi.

Raporda ayrıca gelişmekte olan ekonomilerin küresel değer zincirlerinde daha yüksek katma değer yaratabilmesi için ekonomik ortaklıklarını çeşitlendirmeleri, sanayi, finans ve teknoloji politikalarını eş güdüm içinde yürütmeleri, yabancı yatırımlarla yerel tedarikçiler arasındaki bağları ve bölgesel işbirliklerini güçlendirmeleri tavsiye edildi.

Türkiye'ye ayrı bir vaka çalışması kapsamında yer verilen raporda, ülkenin ticaret, finans, teknoloji ve enerji alanlarında farklı ekonomik ortaklarla geliştirdiği ilişkiler, sektör bazlı stratejik çeşitlendirme yaklaşımı çerçevesinde incelendi.

Küresel Güney'in yükselen ekonomilerinin bölgesel ve sektörel bütünleşmedeki rolünün de ele alındığı raporda, 2023 sonu itibarıyla Afrika'da toplam 85,4 milyar dolar değerinde 1800'den fazla proje üstlenen Türk müteahhitlik firmalarının kıtadaki faaliyetlerine yer verildi.

Raporun sunumunun ardından etkinlikte, "Jeoekonomik Rekabet ve Kalkınmada Yeni Ufuklar: Parçalanan Küresel Ekonomide Stratejik Çeşitlendirme" başlıklı oturum düzenlendi.

TÜSİAD Genişletilmiş Yönetim Kurulu Üyesi ve Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkan Yardımcısı Levent Kömür'ün moderatörlüğünü üstlendiği oturuma, Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Tekin, TEPAV Çok Taraflı Ticaret Çalışmaları Merkezi Direktörü Büyükelçi Bozkurt Aran ve Bayes Business School Onursal Misafir Araştırmacısı Angelos Gkanoutas-Leventis konuşmacı olarak katıldı.

"Avrupa Birliği'nin yeni sanayi politikaları Türkiye ile ortak üretim alanını gözetmeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Eş Başkanı Azmi Gümüşlüoğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni sanayi politikalarının Türkiye ile geliştirdiği ortak üretim alanını gözeten bir anlayışla şekillenmesinin her iki tarafın da uzun vadeli çıkarlarına hizmet edeceğini belirtti.

Gümüşlüoğlu, Gümrük Birliği'nin etkin işleyişinin önündeki mevcut engellerin kaldırılmasını ve modernizasyon sürecinin ilerletilmesini bu açıdan da önemli gördüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye açısından da AB ile ekonomik entegrasyonumuzu derinleştirmek ve dünyanın farklı bölgeleriyle ekonomik ilişkilerimizi çeşitlendirmek birbirini tamamlayan hedefler. Uluslararası ekonomik ortaklıklarımızı çeşitlendirirken kendi üretim ve teknoloji kapasitemizi geliştirmemiz de büyük önem taşıyor. Türkiye'nin hedefi, bölgesel ve küresel bağlantı ağlarında yalnızca bir transit ülke olmak değil; bu ağların sağladığı imkanları üretime, yatırıma, istihdama ve daha yüksek katma değere dönüştürmek olmalı. Jeopolitik rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde, uluslararası ekonomik iş birliğinin ve çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesini her zamankinden daha önemli buluyoruz."