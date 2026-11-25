Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Perihan İnci başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, 23-24 Kasım'da Londra'da temaslarda bulundu.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ekonomik işbirliğinin ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi, Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) güncellenmesine yönelik devam eden müzakerelerin iş dünyası açısından değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen ziyaret kapsamında heyet, Birleşik Krallık kamu kurumları ve parlamento temsilcilerinin yanı sıra düşünce kuruluşları, finans ve yatırım sektörlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Program kapsamında heyet, Birleşik Krallık İşletme ve Ticaret Bakanlığı Başmüzakerecisi Ilaria Regondi, Birleşik Krallık Türkiye Özel Ticaret Temsilcisi ve Milletvekili Daniel Zeichner, Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı İş, Yatırım ve Bölgesel Büyüme Departmanı Başkanı Melanie Hopkins, Birleşik Krallık İhracat Kredi Kuruluşu Küresel İş Geliştirme ve Müşteri İlişkileri Başkanı Vomic Nur Shah ve Birleşik Krallık Parlamentosu İş, İnovasyon, Bilim ve Ticaret Komitesi temsilcilerinin yanı sıra EdenBase, Future Planet Capital ve TheCityUK temsilcileriyle görüşmeler yaptı.

Görüşmelerde, Türkiye-Birleşik Krallık STA'sının güncellenmesine yönelik müzakereler ele alınırken, yatırım, hizmetler ve dijital ticaret başta olmak üzere Türk iş dünyasının öncelik ve beklentileri paylaşıldı.

İhracat finansmanı ve kredi garanti mekanizmaları, Türk şirketlerinin finansman imkanlarına erişimi ve üçüncü ülkelerde işbirliği fırsatlarının değerlendirildiği görüşmelerde, iki ülke arasında ortak yatırım ve proje geliştirme olanakları üzerinde duruldu.

Ayrıca, Avrupa Birliği'ndeki (AB) ekonomik ve siyasi gelişmelerin Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerine etkileri değerlendirildi.

Temaslarda, inovasyon ve yüksek büyüme potansiyeline sahip şirketlere yönelik yatırım imkanlarının yanı sıra Türk teknoloji şirketleri ve girişimlerinin Birleşik Krallık'ın inovasyon ve yatırım ekosistemiyle bağlantılarının geliştirilmesi, ileri teknolojilerde işbirliği ve girişim sermayesine erişim fırsatlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

TÜSİAD heyeti, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Büyükelçi Hasan Ulusoy ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesine yönelik fırsatları değerlendirdi.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Koray Ertaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda ise heyet, TÜSİAD Londra Ağı üyeleriyle bir araya geldi.

"Türkiye ile Birleşik Krallık arasında köklü bir stratejik ortaklık bulunuyor"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İnci, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında köklü bir stratejik ortaklık bulunduğunu, bu ortaklığın güçlü tarihi bağlara, yakın siyasi diyaloğa ve giderek gelişen ekonomik ilişkilere dayandığını ifade etti.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yıllar içinde önemli ölçüde geliştiğini belirten İnci, şunları kaydetti:

"2025 yılında ikili mal ticaret hacmimiz yaklaşık 24 milyar ABD dolarına ulaştı. Aynı yıl iki ülke arasındaki karşılıklı doğrudan yatırım akışları toplamı ise 1,1 milyar ABD dolarını aştı. Bu güçlü temel üzerinde ilişkilerimizi daha da ileri taşıyabileceğimize inanıyoruz. Bu çerçevede, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesine yönelik müzakerelere büyük önem veriyoruz. Anlaşmanın mal ticaretindeki mevcut kazanımları korumanın ötesine geçerek hizmetler, yatırımlar ve dijital ticaret alanlarında ekonomik ilişkilerimizi derinleştirmesini önemsiyoruz."

İş dünyasının karşılaştığı engellerin azaltılması, düzenleyici işbirliğinin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesinin bu sürecin önemli boyutlarını oluşturduğunu vurgulayan İnci, "Her iki ülkenin Avrupa Birliği ile yakın ekonomik ilişkileri bulunuyor. Bu sayede daha dayanıklı tedarik zincirlerinin oluşturulmasına, yenilikçiliğin desteklenmesine ve bölgemizde ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine birlikte katkı sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.