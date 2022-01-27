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"TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm"ün başarı hikayeleri açıklandı - Son Dakika

"TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm"ün başarı hikayeleri açıklandı

27.01.2022 17:32
"TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm"ün başarı hikayeleri açıklandı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD), sanayinin dönüşümüne destek sağlamak amacıyla yürüttüğü TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm (TÜSİAD SD2) Programı'nın 2021 Başarı Hikayeleri Töreni çevrim içi gerçekleştirildi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD), sanayinin dönüşümüne destek sağlamak amacıyla yürüttüğü TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm (TÜSİAD SD2) Programı'nın 2021 Başarı Hikayeleri Töreni çevrim içi gerçekleştirildi.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, törende 2021 döneminde eşleşen teknoloji kullanıcıları ve tedarikçilerinin birlikte ürettiği dijital çözüm dosyalarının jüri tarafından belirlenen başarı kategorileri açıklandı.

Etkinlikte programın destekçi kuruluşları tarafından belirlenen özel kategoriler için seçilen projeler de ilan edildi.

Törenin açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, TÜSİAD Sanayi Politikaları Yuvarlak Masası Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, TÜSİAD Sanayi Politikaları Yuvarlak Masası Başkan Yardımcısı ve TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Perihan İnci yaptı.

"TÜSİAD SD2'den daha fazla alanda ilham verici örnekler çıkaracak"

Açıklamada törende yaptığı konuşmaya yer verilen Kaslowski, TÜSİAD SD2 programının doğru partnerlerin bulunması anlamında hem teknolojiyi kullanan hem de üreten şirketler için büyük fırsat yarattığını belirtti.

Kaslowski, "Şirketlerimizin dijitalleşme sürecindeki sorunlarını ya da ihtiyaçlarını daha iyi anlamaları, bu sorunlara çözüm üretecek teknoloji tedarikçileri ile tanışmaları için TÜSİAD olarak kolaylaştırıcı görevi görüyoruz. Dijital platform altyapısına geçerek güçlenen TÜSİAD SD2'nin önümüzdeki süreçte daha fazla alanda ilham verici örnekler çıkaracağına inanıyoruz. Bu vesileyle sizleri TÜSİAD SD2 Dijital Platformu'na üye olarak büyüyen ve ivmelenen ekosistemin bir parçası olmaya davet ediyorum." dedi.

"Gelecek vizyonumuzu hep bir üst ölçek ekonomisi olma odağında tutmalıyız"

TÜSİAD Sanayi Politikaları Yuvarlak Masası Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ise zorlu dönemlerden geçildiğinde bile gelecek vizyonunun hep bir üst ölçek ekonomisi olma odağında tutulması gerektiğini vurguladı.

Değer zincirinin tamamında verimliliği artıracak yatırımdan vazgeçilmemesi gerektiğini aktaran Ebiçlioğlu, "Bu da ancak ana ve yardımcı sanayinin; teknoloji üreticilerinin; kamu ve akademinin sinerji içinde hareket etmesi ile mümkün. 2018 yılında bu amaçla başlattığımız TÜSİAD SD2 Programı'nı her sene büyüterek ve geliştirerek yolumuza devam ediyoruz. Çok kısa bir süre önce tanışan ve eşleşen şirketlerimiz kısa zamanda güçlü işbirlikleri ortaya koydular. Tüm tarafları tebrik ediyorum. Hem teknoloji kullanıcılarımız hem de teknoloji üreticilerimiz için öğretici bir süreç olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TÜSİAD Sanayi Politikaları Yuvarlak Masası Başkan Yardımcısı ve TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Perihan İnci de TÜSİAD SD2'nin 4. dönemini heyecanla tamamladıklarını ifade ederek, "2021'de eşleşen şirketler dokuz alanda dijital çözüm çalıştı. Bu çözümleri törende izleyicilerle buluşturuyoruz ve jürimizin belirlediği başarı kategorilerini açıklıyoruz. Çalışılan çözümlerle iyi uygulama kütüphanesi oluşturan TÜSİAD SD2'nin yeni ilham veren çözümlerini kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İnci, TÜSİAD SD2'nin 4. dönemini kapatırken 5. çağrı dönemini başlattıklarını bildirdi.

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Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Simone Kaslowski, geri dönüşüm, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm'ün başarı hikayeleri açıklandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: "TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm"ün başarı hikayeleri açıklandı - Son Dakika
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