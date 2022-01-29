Tutarları yüzde 50 artan halk kartın ocak ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kullanım limitleri yüzde 50 artırılan halk kartın Ocak ayı tutarlarını hesaplara yatırdı. Halk karttan ocak ayında toplam 12 bin 715 kişi yararlanırken, artan tutarlarla birlikte toplam 2 milyon 423 bin lira dar gelirlinin cebine, esnafın da kasasına girecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Aralık ayı olağanüstü birleşiminde alt limitin 150, üst limitin ise 270 lira olarak belirlendiğini duyurduğu halk kartın 2022 yılına ait ilk tutarları hesaplara aktarıldı. Alt limit olan 150 liradan 8 bin 417 kişi, üst limit olan 270 liradan ise 4 bin 298 kişi faydalanıyor. Ocak ayında 12 bin 715 kişinin faydalandığı halk kart için toplam 2 milyon 423 bin lira hesaplara yatırıldı. Bu tutar vatandaşın mutfak masraflarının azalmasına katkı sunarken, Mersinli esnafın da bir nebze olsa rahat bir nefes almasını sağlıyor. - MERSİN