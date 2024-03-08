Tuzla Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi 8 Mart\'ta açıldı

Kadınların iş dünyasındaki başarılarına katkıda bulunmak ve kadınlara yeni fırsatlar sunmak amacıyla hayata geçirilen Tuzla Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açıldı. Açılışta konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tuzla'mızı kadınlarımızla beraber güzel yaptık, çok daha güzel yapmak için yeni dönemde hep beraber çalışacağız" diye konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, İstanbul Kalkınma Ajansı aracılığıyla uygulanan, 'Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı' kapsamında finanse edilen Tuzla Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kapılarını açtı. Açılışa Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Şadi Yazıcı'nın eşi Dr. Fatma Yazıcı, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve Tuzlalı kadınlar katıldı.
Açılışta konuşan Müşerref Pervin Tuba Durgut, "Akademinin, bakanlığın ve yerel yönetimin iş birliği örneğini birlikte görüyoruz. Türkiye Yüzyılı beni son derece heyecanlandıran bir söylem. Ben Türkiye Yüzyılının kadınların omuzlarında yükseleceğine inanıyorum. Çünkü bu güzel Cumhuriyetimizi kadın erkek omuz omuza kurduk. ve bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin önüne taşıyacak yine kadın erkek birlikte azmin, gücün beraberliği olabilir" dedi.
Başkan Şadi Yazıcı'nın eşi Dr. Fatma Yazıcı, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bugün için manidar bir açılış yaptık. Kadınlarımızın iş hayatında önünü açabilmek için evlerinden dünyaya açılabilmeleri için bu merkezi çok önemsiyoruz kadınlar adına. Bir süredir de hizmet veriyor, güzel öğretiler oldu, çok güzel yollar açıldı. Bunun için çok mutluyuz. Başarılarının daim olmasını diliyoruz, kadınların her sektörde çok başarılı olacağına inanıyorum" dedi.
Başkan Şadi Yazıcı, "Ben de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılabilecek en anlamlı açılışı yaptığımıza inanıyorum. Kadın Girişimcilik Merkezimiz hayırlı olsun. Bu merkezin asıl bir amacı varsa o da kadınlarımızın üretmesi ve bu üretim sürecinde pazarlama tekniklerinin öğrenilmesi, ürünün online satış metotların geliştirilmesidir. Bu konuda üniversitelerimizle ve KOSGEB dahil olmak üzere birçok destek veren kurumlarımızla iş birliği içerisinde Tuzlalı kadınlarımızın süreci en iyi şekilde tamamladığına ve tamamlayacağına inanıyorum. 800 diye planlanan sayının bugün 814'e çıkması sevindirici. Kadınların kente katkılarını anlatırken, 'Kanada'ya, Amerika'ya, dünyaya mal sattım' derken gözlerindeki pırıltıyı gördüm. Tuzla'dan dünyaya, Türkiye Yüzyılına uygun şekilde dünyaya açılacağız ve hak ettiğimiz noktaya yine bir şekilde çıkacağız ama bunun kadının gücünün etkisiyle, kadının detaydaki zekasının inceliğiyle beraber bunu başaracağımıza, Türkiye Yüzyılının kadınların yüzyılı olacağına inanıyorum. Her zaman yanlarında olacağız. Geliştirerek büyüterek devam edeceğiz. Tuzla'mızı kadınlarımızla beraber güzel yaptık, çok daha güzel yapmak için yeni dönemde hep beraber çalışacağız" diye konuştu.
Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansından alınan hibe ile gerçekleştirilen ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen Kadın Girişimcilik Merkezi Projesi (Tuzla KAGİM), Tuzla ilçesindeki girişim fikri olan kadınların girişimlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi yoluyla gelirlerinin, girişimcilik düzeylerinin ve istihdam edilebilirliklerinin artırılmasını hedefliyor.
Merkezde, 15-20 kişilik 12 farklı sınıf grubu oluşturuldu ve her bir grup, girişimcilik, iş fikri geliştirme, ticarileşme yol haritası, muhasebe, ürün tasarımı ve ürün geliştirme, patent ve lisans okuryazarlığı, firma GAP analizi, esnaf muafiyeti, dijital dünyada güvenlik, e-ticaret (pazaryeri üzerinden online satış) ürün fotoğrafçılığı, satış ve pazarlama, ihracat, müşteri ilişkileri, finansal bilinç ve para yönetme, kobi ve kosgeb destekleri, bilişim hukuku gibi eğitim başlıklarından seviye ve bireysel ihtiyaçlar düşünülerek toplam 64 derslik eğitim programına dahil oldu. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Tuzla Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi 8 Mart'ta açıldı - Son Dakika
Bahar Alan, EVOO Dünya Sıralaması'nda son iki yıldır üst üste 4'üncü sırada yer aldıklarını ve bu yıl birincilik hedeflediklerini söyledi. Zeytinyağı üretimine başlamadan önce kurumsal hayatta çalışan Alan, sağlıklı bir yaşam için zeytinyağı ile tanıştı. Nova Vera markasının kurucusu olan Alan, Türkiye'nin en çok ödül alan firması olduklarını ve çocuk zeytinyağı üretiminde de öncü olduklarını belirtti. Ayrıca, Türk zeytinyağlarının kalitesini dünyaya göstermek ve Türkiye'nin en büyük koleksiyon bahçesini oluşturmak gibi hedefleri olduğunu ifade etti. Alan, küresel ısınmanın zeytinyağı fiyatlarını artırdığını ve doğayı korumanın önemine vurgu yaptı.
Kırşehir'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları, her hafta bir köyde tarım ve hayvancılık konusunda bilgi vermek için toplantılar düzenliyor. İl Müdürü Mustafa İlmeç, Aydınlar köyünde gerçekleşen toplantıda kurumun çalışmalarını ve projelerini anlattı. Üreticiler de sorunlarını uzmanlara ileterek bilgi aldılar.
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,324 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünler arasında ise ayçiçeği yer alıyor. Ayçiçeği kilogramı ise 14,620 ile 15,609 lira arasında işlem görüyor.
Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Seydişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesislerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bakkal, firmaların çalışma kapasiteleri, üretim yöntemleri, yatırım imkanları ve meslek lisesi öğrencilerine yönelik staj-istihdam olanakları hakkında bilgi aldı. Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ve OSB Müdürü Mevlüt Yaman da eşlik etti.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Midas Menkul Değerler AŞ şirketine çeşitli sebeplerden ötürü toplamda 27 milyon 778 bin 312 TL tutarında idari para cezası uyguladı. Midas'a verilen cezanın sebepleri arasında emir iletim sistemi yedeğinin mevzuattaki şartları sağlamaması, bilgi sistem altyapısında aksaklıklar, adres teyidi yapılmadan müşterilere hesap açılması gibi durumlar yer alıyor.
Aydın-Denizli Otoban Yolu inşaatında çalışan işçiler, 4 aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle grev başlattı. İşçiler, yapılan görüşmelerde bir sonuca ulaşılamadığını ve hakedişlerini almadıkları sürece eylemlerine devam edeceklerini açıkladı. Sendika başkanı Ahmet Sert, Fernas Şirketi'nin taşeron firmalara ödemelerini yapmadığını belirtti ve işçilerin mağduriyet yaşadığını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?