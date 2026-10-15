TVF İzmir Limanı 1,5 milyar dolarlık yatırımla 400 metrelik gemilere açılacak - Son Dakika
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TVF İzmir Limanı 1,5 milyar dolarlık yatırımla 400 metrelik gemilere açılacak

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TVF İzmir Limanı, büyük tonajlı gemilere hizmet için iki fazda toplam 1,5 milyar dolarlık yatırımla modernize edilecek. 2027'nin ilk çeyreğinde başlaması planlanan dip taramasıyla 400 metrelik gemilerin limana erişmesi ve kapasitenin 3 milyon TEU'ya çıkması öngörülüyor.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) mülkiyetindeki TVF İzmir Limanı, büyük tonajlı gemilere hizmet verebilmesi ve yük elleçleme kapasitesinin artırılması amacıyla iki fazda toplam 1,5 milyar dolarlık yatırımla modernize edilecek.

Çalışmalar kapsamında 2027'nin ilk çeyreğinde başlaması planlanan dip taramasının yanı sıra eski rıhtımlar yenilenecek, limanın operasyonel verimliliği artırılacak.

TVF tarafından 1 Ağustos 2026 itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarından (TCDD) devralınan limanda mülkiyet ve yatırım sorumluluğu TVF İzmir Limanı Yönetim ve Yatırım AŞ bünyesinde kalırken, yük operasyonları Alport işletmeciliğinde yürütülüyor.

Yolcu limanı tarafında ise işletmecilik görüşmeleri devam ediyor.

Yatırımların birinci ve ikinci fazlarının tamamlanmasıyla limanda konteyner kapasitesinin 3 milyon TEU'ya (20'lik konteyner), diğer yük kapasitesinin ise 10 milyon tona yükselmesi öngörülüyor.

TVF İzmir Limanı Genel Müdür Yardımcısı Arcan Fayatorbay, AA muhabirine, limanda imtiyaz hakkı devri yapılmaksızın yeni bir yönetim modeli kurgulandığını söyledi.

Limanı yük ve yolcu olarak ikiye ayırdıklarını belirten Fayatorbay, "Sekiz firma ile yapılan görüşmeler sonucunda Alport en iyi teklifi verdi. Limanın mülkiyeti TVF Liman AŞ'de kalacak ve yatırımları tamamen biz gerçekleştireceğiz. Strateji ve operasyonel ana kontrol tarafımızda bulunurken, Alport yük tarafında günlük ticari faaliyetleri yürütecek." dedi.

TVF İzmir Limanı İcra Kurulu Üyesi Erhan Yelkenci de limanda 1950'li ve 1980'li yıllarda inşa edilen rıhtımların kapsamlı şekilde yenileneceğini bildirdi.

"Dip taraması körfezin ekosistemine de katkı sunacak"

Çalışmalara 2027 yılının ilk aylarında başlanacağını belirten Yelkenci, şunları kaydetti:

"Kargo tarafıyla ilgili iki fazda toplam 1,5 milyar dolar yatırım öngörüyoruz. Liman operasyonlarını kesintiye uğratmadan yürütülecek çalışmaların dört yıllık ilk fazında kruvaziyer ve kargo rıhtımlarını dönüştüreceğiz. Hacme bağlı ilerleyecek ikinci fazı ise 10 yıllık süreçte tamamlamayı planlıyoruz. Dünyadaki 400 metrelik gemilerin buraya girebilmesi için 2027'nin ilk çeyreğinde dip taramasına başlamayı planlıyoruz. Yaklaşık 2 yılda tamamlanacak dip taraması körfezin ekosistemine de katkı sunacak. Statik sorunları bulunan kruvaziyer rıhtımını ise iş güvenliği gerekçesiyle 2027 başında kapatacağız. Rıhtımı 2 yıl içinde yenileyerek 2029'da tekrar kruvaziyer gemilerini ağırlamayı hedefliyoruz."

Alport Limanlar Koordinatörü Mustafa Levent Adalı ise yaygın olarak İzmir Alsancak Limanı olarak bilinen limanın Ege Bölgesi'nin tamamına hizmet veren ve demir yolu bağlantısı bulunan stratejik bir merkez olduğunu vurguladı.

Bölgedeki dış ticaretin yıllık ortalama yüzde 5 ila yüzde 7 büyüdüğüne dikkati çeken Adalı, "Operasyonları devralır almaz terminal operasyon işletim sistemini devreye aldık. Kurulan deneyimli kadro ve otomasyon sayesinde devir öncesi gemi başına saatlik 13 olan hareket sayısını ağustos ayı itibarıyla 63'e yükselttik. Hızı dört katından fazla artırdık. Yatırımlar geldikçe bunlar çok daha iyi seviyelere çıkacak." ifadelerini kullandı.

"Ege ihracatçısı için aktarma ihtiyacı azalacak, transit süreler kısalacak"

Alport İş Geliştirme Direktörü Onurhan Kadıoğlu da limanın yaklaşma kanalının 17 metre derinliğe ulaştırılacağını, tamamlanacak taranma çalışmalarının ardından yıllık elleçleme kapasitesini 1 milyon TEU'dan 1,6 milyon TEU seviyesine çıkarmayı amaçladıklarını belirtti.

Modernizasyon sürecinde operasyonlarda kesinti yaşatmayacaklarını ifade eden Kadıoğlu, şunları kaydetti:

"Yatırımlar tamamlandığında gemi bekleme süreleri ve rıhtımda geçirilen süreler önemli ölçüde azaltılarak vinç başına saatte 30 hareketin üzerinde bir hız hedeflenmektedir. Düzenli hat gemilerinin İzmir'de beklemeden yanaşıp planlandığı sürede ayrıldığı bir liman hedefliyoruz. Mevcut demir yolu bağlantısını güçlendirerek Manisa, Aydın, Denizli ve İç Anadolu'daki üretim merkezlerinden limana düzenli seferler planlıyoruz. Toplam liman çıkışında demir yolunun payının yüzde 30 seviyelerine çıkarılması planlanmaktadır. Derinlik sorunu çözüldüğünde büyük gemilerin doğrudan uğramasıyla Ege ihracatçısı için aktarma ihtiyacı azalacak, transit süreler kısalacak ve navlunlar daha rekabetçi hale gelecektir."

Kaynak: AA
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