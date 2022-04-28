Twitter, ilk çeyrekte kullanıcı sayısı ve gelirini artırdı - Son Dakika
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Twitter, ilk çeyrekte kullanıcı sayısı ve gelirini artırdı

28.04.2022 17:20
Twitter, ilk çeyrekte kullanıcı sayısı ve gelirini artırdı

Sosyal paylaşım ağı Twitter'ın geliri bu yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyar dolara yükselirken, günlük aktif kullanıcı sayısı 229 milyona ulaştı.

Sosyal paylaşım ağı Twitter'ın geliri bu yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyar dolara yükselirken, günlük aktif kullanıcı sayısı 229 milyona ulaştı.

Twitter, bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak 1,2 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2021'in ocak-mart döneminde 1,03 milyar dolar gelir elde etmişti.

Twitter'ın bu yılın ilk 3 ayındaki reklam geliri de 2021'in aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 1,1 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde 898,8 milyon dolar reklam geliri açıklamıştı.

Şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği net kar ise 513,3 milyon dolar oldu. Twitter, 2021'in ilk çeyreğinde de yaklaşık 68 milyon dolarlık kar açıklamıştı.

Twitter'ın bu yılın ilk çeyreğindeki günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15,9 artarak 229 milyona ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamada, Twitter'ın Elon Musk tarafından satın alma süreci göz önüne alınarak ileriye dönük herhangi bir yönlendirme sağlanmayacağı ve önceden belirtilen hedef ve görünüme ilişkin beklentilerin ise geri çekildiği belirtildi.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın hafta başında sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardığı duyurulmuştu. Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Twitter'ın özel bir şirket haline geleceği bildirilmişti.

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Twitter, dolar, Ocak, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Twitter, ilk çeyrekte kullanıcı sayısı ve gelirini artırdı - Son Dakika


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