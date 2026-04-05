TZOB Başkanı Bayraktar Ortahisar'da İstişarede Bulundu

05.04.2026 14:09
Bayraktar, fındık zararı ve girdi desteklerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ortahisar Ziraat Odası'nı ziyaret etti.

Oda Başkanı Mustafa Bekar ve üyelerle istişarede bulunan Bayraktar, 2025'te 65 ilde zirai don yaşandığını hatırlattı.

Karadeniz Bölgesi'nin de olumsuz hava koşullarından etkilendiğini belirten Bayraktar, fındığın da bariz şekilde zarar gördüğünü ifade etti.

Piyasadaki fındık fiyatlarını değerlendiren Bayraktar, bazı birliklerce fındık rekolte tahminlerine ilişkin yapılan açıklamaları da eleştirdi.

Bayraktar, Hürmüz Boğazı'nın bölgede yaşanan gelişmelerden dolayı kapanmasının ardından yaşanan mali artışların çeşitli sektörleri olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Hükümetimizden, girdi desteklerinin acil olarak artırılmasını talep ettik. İnşallah buna da cevap verirler. Çünkü sadece fındıkla alakalı değil, bütün ürünlerimizle alakalı maliyet sorunumuz var. Bu manada destekleme politikalarının yeniden gözden geçirilmesini, üreticiye verilen desteklerin artırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Fındık üretimini olumsuz etkileyen kahverengi kokarca böceği ile mücadelenin de ilgili kurumlarca yapıldığının altını çizen Bayraktar, bir an önce bu sorunun çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

İnfial yaratan F-15 iddiası Türkiye’den jet yalanlama geldi İnfial yaratan F-15 iddiası! Türkiye'den jet yalanlama geldi
Kardeşinin cenazesinde kalp krizi geçiren kadın, hayatını kaybetti Kardeşinin cenazesinde kalp krizi geçiren kadın, hayatını kaybetti
Tarsus’ta kayıp genç akıntıya böyle kapıldı: Son görüntüleri ortaya çıktı Tarsus'ta kayıp genç akıntıya böyle kapıldı: Son görüntüleri ortaya çıktı
İran, ABD ve İsrail’le işbirliği yapan 100’den fazla kişinin mal varlığına el koydu İran, ABD ve İsrail'le işbirliği yapan 100'den fazla kişinin mal varlığına el koydu
Ümraniye’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti Ümraniye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Trump’ın hastaneye kaldırıldığı iddiaları sonrası herkes bu görüntüyü konuşuyor Trump'ın hastaneye kaldırıldığı iddiaları sonrası herkes bu görüntüyü konuşuyor

07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
03:42
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
01:09
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
23:42
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
