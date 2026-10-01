TZOB Başkanı Bayraktar, yağışların buğdayda 25 milyon ton rekolte getirdiğini söyledi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, son 35-40 yılda görülmeyen yağışların etkili olmasının birçok bölgeye bereket getirdiğini belirterek, "Bunu hububat üretiminde görüyoruz. Sadece buğday üretiminde 25 milyon tonlardan bahsediyoruz. Bu, son yıllarda görülmeyen bir rekolte artışı." dedi.

Bayraktar, Burdur Ziraat Odası ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, tarımın bir milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını döneminde üretim yapamayan ülkelerin olduğunu belirten Bayraktar, "Devam eden savaşların yayılma ihtimali var. Bu koşullarda gıdaya erişim zorlaşabilir. Gıdaya erişim zorlaştığında hem bulmakta zorluk çekersiniz hem de pahalı olduğu için ulaşamazsınız. Gıdaya ulaşım zorlandığında güvenlik stoğu olan ülkeler şanslı ülkelerdir. Bu yüzden biz de başta hububat olmak üzere muhakkak güvenlik stoğunu bulundurmamız gerekiyor." diye konuştu.

Bayraktar, geçen yıl don olayından sonra da kuraklık yaşandığını ifade ederek, kuraklık yardımı talep ettiklerini, bununla ilgili bir çalışma yapıldığını anlattı.

2026'nın bereketli bir yıl olduğunu vurgulayan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yağışlar normalin üzerindeydi. Son 35-40 yılda görmediğimiz yağışlar gördük. Birçok bölgede bereket getirdi. Bunu hububat üretiminde görüyoruz. Sadece buğday üretiminde 25 milyon tonlardan bahsediyoruz. Bu, son yıllarda görülmeyen bir rekolte artışı. Diğer ürünlerimize de bu yansıdı. Üretimimiz artmış görünüyor ama bazı bölgelerimize de sel zarar verdi."

Şemsi Bayraktar, daha sonra Burdur'daki çiftçilerle bir araya geldi.