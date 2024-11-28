Üç Ülkeden Filistin İçin Bankacılık Uzatması Çağrısı - Son Dakika
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Ekonomi

Üç Ülkeden Filistin İçin Bankacılık Uzatması Çağrısı

Üç Ülkeden Filistin İçin Bankacılık Uzatması Çağrısı

İngiltere, Fransa ve Almanya, Filistin için bankacılık tazminat süresinin 12 ay uzatılmasını istedi.

28.11.2024 20:16
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İngiltere, Fransa ve Almanya'nın dışişleri bakanları, işgal altındaki Filistin topraklarında ekonomik çöküşü önlemek için İsrail ve Filistinli bankalar arasındaki temel muhabir bankacılık ilişkileri için tazminat süresinin acilen 12 ay uzatılması çağrısını yineledi.

Bakanlıkların ortak açıklamasında, üç ülkenin dışişleri bakanlarının İsrail'in karşılıklı bankacılık ilişkileri için en az 12 ay süreyle uzatılmasına ilişkin güvence sağlamamasından derin endişe duyduğu belirtildi.

Açıklamada, 31 Ekim'de İsrail hükümetinin bankalarına yönelik tazminatları 30 günlüğüne yenilediği ve bunun şu ana kadarki en kısa süre uzatımı olduğu aktarılarak, "Bu hayal kırıklığı yaratan karar, belirsizliği uzatıyor ve Filistin ekonomisini tehlikeye atıyor. İsrail'in Paris Protokolü kapsamında sürdürmekle yükümlü olduğu bu bankacılık bağlantılarının kesilmesi, Batı Şeria'da önemli ekonomik kargaşaya yol açacak, İsrail'in ve bölgenin güvenliğini tehlikeye atacaktır." denildi.

Bir yıllık uzatmayı engelleyecek herhangi bir teknik neden bulunmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Filistin Yönetiminin terör finansmanı risklerini önlemeye yönelik önemli adımlar attığından ve Batı Şeria'daki finansal kurumların bu riskleri yönetmek için yeterli kontrollere sahip olduğuna tamamen ikna olmuş durumdayız. Sınır ötesi ödemelerin, Filistin Yönetimini zayıflatmak için bir araç olarak kullanılmaması ve İsrail'in iç ve dış finansal istikrarı destekleyen politikalar izlemesi gerekmektedir. 30 Kasım'daki son tarih yaklaşırken, İsrail'den bu süreyi derhal en az bir yıl uzatmasını ve gelecekteki uzatmaların şeffaf, öngörülebilir ve siyasetten arınmış olmasını yeniden talep ediyoruz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Almanya, Ekonomi, İsrail, Fransa, Finans, Dünya, Son Dakika

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