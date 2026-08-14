Ücretli Çalışan Sayısı %2,5 Arttı - Son Dakika
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Ücretli Çalışan Sayısı %2,5 Arttı

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2026 Haziran'da sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 932 bin 665 kişi iken, 2026 yılı Haziran ayında 16 milyon 334 bin 751 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Haziran ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7,1 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,5 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 1,0 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,0 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Haziran ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,9 arttı, inşaat sektöründe yüzde 2,0 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,8 arttı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ücretli Çalışan Sayısı %2,5 Arttı - Son Dakika

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