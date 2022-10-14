Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 7,5 arttı - Son Dakika
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Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 7,5 arttı

14.10.2022 10:14
Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 7,5 arttı

Ücretli çalışan sayısı 2022 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 arttı.

Ücretli çalışan sayısı 2022 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 754 bin 421 kişi iken, 2022 yılı Ağustos ayında 14 milyon 782 bin 776 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ağustos ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 6,4, inşaat sektöründe yüzde 4,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 8,8 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık olarak yüzde 1,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ağustos ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,1, inşaat sektöründe yüzde 1,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1,3 arttı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 7,5 arttı - Son Dakika

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