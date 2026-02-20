Ucuz elektrik için imzalar atıldı! 2 milyar dolarlık yatırım yapılacak - Son Dakika
Ucuz elektrik için imzalar atıldı! 2 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Ucuz elektrik için imzalar atıldı! 2 milyar dolarlık yatırım yapılacak
20.02.2026 14:54
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ''Enerji sektörümüze yapılan doğrudan yabancı yatırımların en büyüklerinden biri olacak bu yatırımlarla ülkemizde en düşük fiyatlı elektrik alımını gerçekleştirmiş olacağız. Fiyatlar 25 yıl geçerli olacak'' dedi.

Elektrik Üretim AŞ ile Suudi Arabistan merkezli Acwa Power arasında, Sivas ve Karaman Taşeli bölgelerinde kurulacak toplam 2 bin megavatlık güneş enerjisi santrallerine yönelik elektrik satın alım anlaşması, İstanbul'da gerçekleştirilen törende imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza töreninde açıklamalarda bulunarak anlaşmanın detayları hakkında bilgi verdi. Bayraktar, yaklaşık iki hafta önce Riyad'da Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman ile Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetler Arası Anlaşmayı imza altına aldıklarını anımsatarak, "Yaptığımız bu anlaşma, her iki ülke için enerji alanında atılmış çok stratejik bir adımdır" ifadelerini kullandı.

"2,1 MİLYON HANENİN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYACAĞIZ"

2 bin megavatlık iki projenin yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım anlamına geldiğini kaydeden Bakan Bayraktar, "Sivas ve Taşeli GES projeleri ile toplam 2,1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağız. Burada önemli bir diğer husus da yerlilik. Hem Sivas'ta hem Taşeli'nde yerlilik oranı en az yüzde 50 olacak. İnşallah bu projelerin temellerini bu yıl içerisinde atacağız. 2028 yılı başlarında da her iki santral, ticari işletmeye geçecek ve en kısa zamanda tam kapasiteye ulaşacak. Toplam 5 bin megavatlık anlaşmanın ikinci fazında ise 3 bin megavatlık ilave güneş ve rüzgâr enerjisi santralleri yatırımı yapılacak. Elbette ki bunları depolamayla birleştirebiliriz, veri merkezleriyle de birleştirebiliriz" diye konuştu.

"FİYATLAR 25 YIL GEÇERLİ OLACAK"

Projelerin enerji fiyatlarına etkisi hakkında da bilgi veren Bakan Bayraktar, ''Enerji sektörümüze yapılan doğrudan yabancı yatırımların en büyüklerinden biri olacak bu yatırımlarla ülkemizde en düşük fiyatlı elektrik alımını gerçekleştirmiş olacağız. Sivas'ta her bir kilovatsaat elektrik için 2,35 avro satış fiyatı üzerinde mutabakat sağlandı. Karaman Taşeli'nde ise üretilen elektriği bugüne kadar Türkiye'de oluşan en düşük fiyatla kilovatsaat başına sabit 1,99 avrodan alacağız. Bu fiyatlar 25 yıl boyunca geçerli olacak. Toplam projenin alım süresi 30 yıl. İlk 5 yıl içinde inşa edilecek bu santrallerde YEKA'larda olduğu gibi bir teşvik mekanizması olacak. Bu teşvik, üretilen elektriğin serbest piyasaya satış hakkı yerine ortalama piyasa fiyatı altında belirlenen kilovatsaat başına 4,75 avrodan uygulanacak'' şeklinde konuştu.

Bakan Bayraktar, "Sivas ve Taşeli projelerinin uygulanır hale gelmesinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sayın Muhammed bin Selman'ın ortaya koyduğu iş Birliği ve vizyon, hakikaten çok önemli. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini, karşılıklı yatırımları ileri götürme noktasındaki güçlü iradeleri, bizlerin hızla yol almasını sağladı'' açıklamasında bulundu.

Acwa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Raad Al-Saady ise anlaşmaya ilişkin şöyle konuştu: "Yatırım Anlaşması ve Enerji Alım Anlaşması Temel Şartlarının imzalanması, Acwa'nın Türkiye ile olan ortaklığında dönüm noktası niteliği taşıyor. Bu adım, Türkiye'nin temiz enerji lideri ve bir üretim merkezi olma yolundaki güçlü potansiyelini yansıtıyor. 5 GW'lık yenilenebilir enerji programımız, Türkiye'nin karbon salımını 2030'a kadar yüzde 41 oranında azaltma, 2053'te net sıfıra ulaşma ve yenilenebilir enerji kapasitesini 2035'e kadar 120 GW'a çıkarma hedeflerini de destekleyecek. 2017 yılında devreye alınan 927 MW'lık Kırıkkale santralimizle başlayan Türkiye hikayemiz, bu yeni adımla ortaklığımızı tamamen farklı bir seviyeye taşıyor."

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

