Ucuz Yemek Alımı Sağlığı Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ucuz Yemek Alımı Sağlığı Tehdit Ediyor

Ucuz Yemek Alımı Sağlığı Tehdit Ediyor

BUYSAD Başkanı Dönmez, ucuz yemek alımının sağlık riskleri oluşturduğunu ve gıda güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

14.02.2025 14:01
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Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, ekonomik krizin etkisiyle birçok işletmenin maliyetleri düşürmek için ucuz yemek alımına yöneldiğini belirterek, bunun ciddi sağlık riskleri doğurduğuna dikkat çekti.

Dönmez, özellikle kırmızı ve beyaz et, süt ve süt ürünleri gibi temel gıda maddelerinin fiyatlarının ortada olduğunu hatırlatarak, inanılmaz derecede düşük fiyatlarla yemek sunan firmaların gıda güvenliği açısından büyük tehdit oluşturduğunu vurguladı. Toplu yemek tüketen firmalara seslenen Dönmez, maliyet kaygısının çalışanların sağlığını tehlikeye atmaması gerektiğini belirtti. Başkan Dönmez, "İşverenlerin ucuza yemek alacağım derken hem kendilerinin hem de çalışanlarının sağlığını riske atmaması gerekiyor. Piyasa fiyatlarının çok altında yemek sunan işletmelerden hizmet alırken bir kez daha düşünülmeli" dedi.

Dönmez, ucuza yemek satan özellikle de merdiven altı işletmelerin gıda güvenliği standartlarına uymadığını, hijyen ve sanitasyon kurallarını göz ardı ettiğini belirterek, "Bu tür işletmeler sağlıksız şartlarda üretim yapıyor ve düşük maliyet uğruna kalitesiz hammaddeler kullanabiliyor. Etin fiyatı belliyken çok ucuz fiyata etli yemek alırsanız mesela köfte yapılan kıymaya beyaz et hatta ekmek veya pirinç karıştırılacağını da bilmelisiniz. Ne yediğinizi bilin, aldığınız yemeklerin içeriğini mutlaka sorgulayın" ifadelerini kullandı.

120 liranın altında 4 kap yemek satmak imkansız

Başkan Coşkun Dönmez, mevcut şartlarda ekmek ve salat bar hariç 4 kap yemek fiyatının en düşük 120 lira olabileceğini ve menü çeşitliliğine göre bu rakamın 250 liraya çıkabileceğini söyledi. 120 liranın altındaki fiyata yemek satmanın imkansız olduğuna dikkat çeken Başkan Dönmez, "Eğer bu rakamın çok altında fiyatlar sunan olursa gıda güvenliği açısından riskler başlar. Yemeklerde tağşiş kaçınılmaz olur. Tüm işletmeler kar etmek kurulur. Ancak imkansız denilecek fiyatla satış yapılıyorsa bunun altında başka bir şey aramak lazım" uyarısında bulundu.

"Şüpheli durumlarda yemeklerinizi analize gönderin"

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez şüpheli bir durumla karşılaşan işletmelere net bir uyarıda bulundu. Dönmez, "Yemeğin fiyatı inanılmaz derecede düşükse, mutlaka içeriğini sorgulayın. Eğer kullanılan malzemelerden, lezzetten ya da hijyen şartlarından şüphe duyuyorsanız, aldığınız yemekleri mutlaka akredite laboratuvarlarda analiz ettirin. Gıda güvenliği ihmale gelmez, çalışanlarınızın sağlığını korumak için ve hukuki yaptırımlarla karşılaşmamak için gereken önlemleri alın" dedi.

Artan yemek ve tağşiş tehlikesi

Dönmez, bazı işletmelerin maliyetleri düşürmek için daha önce pişirilmiş ve artan malzemeleri tekrar kullanarak büyük bir gıda güvenliği ihlali yaptığını da belirtti. Dönmez, "Özellikle beyaz et gibi hassas gıdalar, yanlış şartlarda saklandığında hızla bakteri üreterek gıda zehirlenmelerine yol açabilir. Aynı şekilde süt ve süt ürünlerinde de zehirlenme ve tağşiş riski çok yüksek" dedi.

"Fiyat odaklı değil, güvenlik odaklı alım yapılmalı"

Coşkun Dönmez, işletmelere çağrıda bulunarak, "Yemek alımlarında tek kıstas fiyat olmamalıdır. Kaliteli ve güvenilir yemek hizmeti sunan firmalarla çalışmak hem iş sağlığı hem de verimlilik açısından büyük önem taşır. Gıda güvenliği, maliyet hesabından daha önemlidir. Ucuza yemek satın alacağız derken çalışanlarınızın sağlığını tehlikeye atmayın" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Sağlık, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ucuz Yemek Alımı Sağlığı Tehdit Ediyor - Son Dakika

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