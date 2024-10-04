Uğur Tekin Eko Türk TV'de Lojistik Trendlerini Değerlendirecek - Son Dakika
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Ekonomi

Uğur Tekin Eko Türk TV'de Lojistik Trendlerini Değerlendirecek

Uğur Tekin Eko Türk TV\'de Lojistik Trendlerini Değerlendirecek

Asset GLI CEO'su Uğur Tekin, Eko Türk TV'de lojistik ve gümrük sektöründeki son trendleri ele alacak.

04.10.2024 17:10
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Asset GLI CEO'su Uğur Tekin, Eko TÜRK TV'de 'Lojistik Dünyası' programına konuk olacak. Tekin, programda lojistik ve gümrük alanlarındaki en son trendleri ele alacak.

Asset GLI CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Tekin, pazar günü saat 16.00'da Eko Türk TV'de yayınlanacak "Lojistik Dünyası" programında Dr. Ayşegül Keyenci'nin konuğu olacak. Tekin, programda Asset GLI'nin gümrük hizmetlerinden lojistik sektörüne geçiş sürecini ve bu iki alanda küresel çapta üstlendikleri sorumlulukları değerlendirecek. Ayrıca lojistik ve gümrük sektörlerinin ülke ekonomisine sağladığı katkılar üzerine görüşlerini paylaşacak olan Tekin, lojistik ve gümrük alanlarındaki en son trendleri ele alarak, dijitalleşme, otomasyon ve sürdürülebilirlik gibi konularda işletmelerin ve tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktaları vurgulayacak. Bunun yanı sıra yeni düzenlemeler ve bireysel ihracat süreçleriyle ilgili son gelişmeleri açıklayacak olan Tekin, sektörlerde iyileştirme yapılması gereken alanlara değinecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Televizyon, Ekonomi, Finans, Pazar, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uğur Tekin Eko Türk TV'de Lojistik Trendlerini Değerlendirecek - Son Dakika

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