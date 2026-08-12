Uğurlugüme Köyü\'nde Asfalt Çalışması Tamamlandı

Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Uğurlugüme köyünde, KÖYDES yol projesi kapsamında sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği ile İl Özel İdaresi iş birliğinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde köy yolunun ulaşım kalitesi artırıldı. Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş, tamamlanan yol çalışmasını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Davut Boztaş, ulaşım konforunu artıracak çalışmanın Uğurlugüme köyü ve vatandaşlar için hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçen kurum ve personele teşekkür etti.