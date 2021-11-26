İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelinde hizmet veren 17 bin taksinin yetersiz olduğunu söyleyerek yeni taksi projesi hazırlamıştı.
Proje kapsamında 5 bin yeni taksinin İstanbul'da hizmete girmesi hedeflenirken söz konusu teklif UKOME toplantısında yeniden oylandı.
Yenikapı Etkinlik Alanı, Dr. Mimar Sinan Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kasım ayı toplantısında yeni taksi teklifi 11. kez oylamaya sunuldu. Toplantıda oylanan 5 bin taksi projesi oy çokluğu ile reddedildi. Daha önce de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündeme alınan teklif, 10 kez reddedilmişti.
Son Dakika › Ekonomi › UKOME'de İBB'nin 5 bin taksi teklifi 11. kez reddedildi - Son Dakika Ekonomi