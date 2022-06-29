Ukrayna'da mahsur kalan gemi Zonguldak Limanına ulaştı - Son Dakika
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Ukrayna'da mahsur kalan gemi Zonguldak Limanına ulaştı

29.06.2022 17:51

Ukrayna'da mahsur kalan gemi Zonguldak Limanına ulaştı Ukrayna'da mahsur kalan 'Azov Concord' isimli yük gemisi 'Kırmızı Hat' diplomasisiyle kurtarılarak, demir cevheri yüklü olarak Zonguldak Limanına demirledi.

Ukrayna'da mahsur kalan gemi Zonguldak Limanına ulaştı

ZONGULDAK - Ukrayna'da mahsur kalan 'Azov Concord' isimli yük gemisi 'Kırmızı Hat' diplomasisiyle kurtarılarak, demir cevheri yüklü olarak Zonguldak Limanına demirledi.

Ukrayna'da Mariupol'de mahsur kalan Türk şirketine ait Malta bandıralı 'Azov Concord' isimli yük gemisi 'Kırmızı Hat' diplomasisiyle kurtarılarak 8 bin 154 ton demir cevheri yüklü olan gemi güvenli koridordan geçerek Türkiye'ye geldi. Zonguldak Limanına gelen yük gemisi Zonguldak Limanına demirledi. Yükünü boşaltmaya başlayan geminin taşıdığı demir cevherinin bölgedeki demir çelik sanayinde kullanılacağı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ukrayna'da mahsur kalan gemi Zonguldak Limanına ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'da mahsur kalan gemi Zonguldak Limanına ulaştı - Son Dakika
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