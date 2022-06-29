Ukrayna'da Mariupol 'de mahsur kalan Türk şirketine ait Malta bandıralı 'Azov Concord' isimli yük gemisi 'Kırmızı Hat' diplomasisiyle kurtarılarak 8 bin 154 ton demir cevheri yüklü olan gemi güvenli koridordan geçerek Türkiye 'ye geldi. Zonguldak Limanına gelen yük gemisi Zonguldak Limanına demirledi. Yükünü boşaltmaya başlayan geminin taşıdığı demir cevherinin bölgedeki demir çelik sanayinde kullanılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Ukrayna'da mahsur kalan gemi Zonguldak Limanına ulaştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.