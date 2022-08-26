Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısı sağlandı - Son Dakika
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Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısı sağlandı

26.08.2022 16:31
Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısı sağlandı

Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom, Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısının tekrar sağlandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom, Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısının tekrar sağlandığını bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, nükleer tesisteki bir güç ünitesinin Ukrayna elektrik şebekesine tekrar bağlandığı ve kapasitenin kademeli bir şekilde artırıldığı kaydedildi.

Energoatom, dün yaptığı açıklamada, tesisteki hatların hasara uğraması nedeniyle santralin elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk defa kesildiğini bildirmişti.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Altı nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

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Kaynak: AA

Zaporijya, Ukrayna, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısı sağlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısı sağlandı - Son Dakika
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