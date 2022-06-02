Ukrayna Merkez Bankası, savaştan bu yana ilk kez politika faizini artırdı

Ukrayna Merkez Bankası, ülkedeki savaşın başlamasından bu yana politika faiz oranını ilk defa artırarak yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkardığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, savaşın başlamasından bu yana psikolojik nedenlerden ötürü politika faiz oranına ilişkin karar alınmadığı belirtildi.

Ukrayna ekonomisinin uyum süreci ve ticari karar alma mekanizmalarının tekrar çalışması nedeniyle para politikasında da artık değişiklik yapılması gerektirdiğine işaret edilen açıklamada, ekonomideki dolarizasyonun da tehlikeli hale gelebileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Uluslararası ortaklardan sağlanan fonlar sayesinde Ukrayna'nın uluslararası rezervleri hala yeterli olsa da orta vadede makro-finansal istikrara yönelik riskler artmıştır. Grivna varlıklarının getirileri yeterince yükselmezse, uluslararası rezervler hızla tükenmeye devam edecek ve ekonomide dengesizlikler oluşacaktır. Ukrayna Merkez Bankası politika faiz oranını yüzde 25'e çıkarma kararı almıştır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu artış sayesinde, yatırımcıların grivna varlıklarına yönelik ilgisinin artacağına işaret edilen açıklamada, uluslararası rezervler üzerindeki baskının da hafifleyeceği ve enflasyonun dizginleneceği belirtildi.