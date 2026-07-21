Ukrayna Turizmi Antalya'da Yükseliyor - Son Dakika
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Ukrayna Turizmi Antalya'da Yükseliyor

21.07.2026 17:19
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AKTOB Başkanı Kavaloğlu, Antalya'daki Ukraynalı turist sayısının arttığını açıkladı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya turizminde Ukraynalı ziyaretçilerin sayısının arttığını belirterek, "İlk 10 pazarımızın içerisinde şu anda yükselen tek pazar Ukrayna'dır." dedi.

AKTOB tarafından her ay düzenlenen sektör değerlendirme toplantısı, bu ay Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

Toplantıda dünyadaki turizm hareketliliği, Türkiye'nin ve Antalya'nın konumu hakkında sunum yapan Kavaloğlu, sürdürülebilir bir turizm açısından bugünden önemli yatırımların yapılması gerektiğini belirtti.

Kavaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 400 kişinin katılımıyla verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplantıda gelişme kaydeden pazarları da değerlendirdiklerini dile getiren Kavaloğlu, özellikle Ukrayna pazarında artış gözlendiğini aktardı.

Antalya'nın Ukraynalı ziyaretçiler için Akdeniz'in en önemli destinasyonlarından biri olduğuna işaret eden Kavaloğlu, "İlk 10 pazarımızın içerisinde şu anda yükselen tek pazar Ukrayna'dır." dedi.

Ülkenin küresel turizmdeki konumuna da değinen Kavaloğlu, Türkiye'nin Akdeniz çanağındaki en önemli hedef rakibinin de İspanya olduğunu belirtti.

Son yıllarda iki ülke arasında farklı büyüme stratejileri izlendiğini aktaran Kavaloğlu, şunları söyledi:

"İspanya yaklaşık 120 milyar dolarlık bir turizm geliriyle neredeyse bizim iki katımız kadar bir turizm geliri yapıyor. Dolayısıyla bizim de bu gelire ulaşabilmemiz için bir hedefimiz var. Onun için hedef rakip. Doğru yaptıkları ya da hatalı yaptıkları şeyler var. Dolayısıyla biz bugün AKTOB olarak 2040 yılı vizyonunu koyarken İspanya'nın düştükleri hataları ve iyi yaptıkları şeyleri ortaya koyduk."

Kavaloğlu, İspanya'nın daha yüksek ziyaretçi sayısı ve kişi başı harcamayla daha fazla gelir elde ederken Türkiye'nin daha uzun kalış süresiyle öne çıktığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Antalya, Ekonomi, turist, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ukrayna Turizmi Antalya'da Yükseliyor - Son Dakika

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