Türkiye-Ukrayna STA onaylandı: Ticaretin yüzde 90'ı serbest - Son Dakika
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Türkiye-Ukrayna STA onaylandı: Ticaretin yüzde 90'ı serbest

14.07.2026 23:45
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna Parlamentosu'nun Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nı onayladığını, ticaretin %90'ının serbestleşeceğini ve 10 milyar dolar hedefine yaklaşılacağını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna Parlamentosunun Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nı onaylamasına ilişkin, "Anlaşmayla iki ülke arasındaki ticaretin yaklaşık yüzde 90'ı karşılıklı olarak serbestleşecek, ihracatçılarımızın Ukrayna pazarındaki rekabet gücü güçlenecektir." ifadesini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Parlamentosunun, Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nı onaylamasını değerlendirdi.

Tarihi bir eşik daha aşılarak, Türkiye'de onay süreci 2024'te tamamlanan anlaşmanın, bugün Ukrayna Parlamentosu tarafından da onaylandığını ifade eden Bolat, anlaşmanın yürürlüğe girmesi için önemli bir aşamanın geride bırakıldığını bildirdi.

Bolat, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinde yeni bir dönemin kapılarının aralandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"2024 yılında 6,2 milyar dolar ve 2025 yılında 6,6 milyar dolar olan toplam ticaret hacmimiz yılın ilk 6 ayında yüzde 10 artarak, yaklaşık 3,2 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Anlaşmayla iki ülke arasındaki ticaretin yaklaşık yüzde 90'ı karşılıklı olarak serbestleşecek, ihracatçılarımızın Ukrayna pazarındaki rekabet gücü güçlenecektir. Ayrıca, hizmet ticaretinde sağlanacak kolaylıklarla lojistik faaliyetlerimiz güçlenecek, müteahhitlik hizmetlerimizle karşılıklı yatırımlarımız daha şeffaf ve güvenli bir hukuki çerçeve altında desteklenecektir. Böylece, ülkelerimiz arasındaki ticaret hacminin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Sayın Volodimir Zelenskiy tarafından ortak olarak belirlenen 10 milyar ABD doları hedefine ulaşmasına bir adım daha yaklaşacağız. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı olarak, Ukrayna ile ekonomik ilişkilerimizi daha da derinleştirecek bu önemli gelişmenin ihracatçılarımıza, iş dünyamıza ve her iki ülkeye hayırlı olmasını diliyoruz."

Kaynak: AA

Politika, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Ukrayna STA onaylandı: Ticaretin yüzde 90'ı serbest - Son Dakika

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