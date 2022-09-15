Putin, yaptırımların acısını fena çıkartıyor! Avrupa'ya yeni darbe: Gaz ihracatı 100 milyar metreküp düşecek - Son Dakika
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Putin, yaptırımların acısını fena çıkartıyor! Avrupa'ya yeni darbe: Gaz ihracatı 100 milyar metreküp düşecek

15.09.2022 14:50

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı Batı'nın uyguladığı yaptırımlar devam ederken, Putin ise yaptırımlara cevap olarak Avrupa'ya gaz akışını durdurmuştu. Avrupa ülkeleri kışı geçirebilmek için tedbirlerini planlarken, Putin yeni hamlesini yaptı. Rusya, AB'ye gaz ihracatının bu yıl 150 milyar metreküpten 50 milyar metreküp düşeceğini açıkladı.

Ukrayna'ya 24 Şubat'ta giren ve aylardır bu savaşı sürdüren Rusya'ya karşı Batı ülkeleri, art arda uyguladığı yaptırımlara devam ediyor. Bu yaptırımlara karşılık olarak Rusya ise kendisine yaptırım uygulayan Avrupa ülkelerine doğal gaz akışını durdurdu.

KIŞI NASIL GEÇİRECEKLERİNİ PLANLIYORLAR

Rusya'nın bu yaptırımı sonrası Avrupa ülkeleri, Rusya'dan aldığı doğal gazı farklı ülkelerden ithal edebilmek arayışlarına başladı. Öte yandan doğal gaz fiyatlarında artış uygulayarak vatandaşlarına tasarruf uyarıları yapmaya başladı. Rus gaz devi Gazprom ise, Kuzey Akımı doğalgaz boru hattını planlandığı gibi Avrupa'ya yeniden açılmayacağını açıkladı.

"BATI BU KIŞ DONMUŞ OLACAK"

Süreç devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Uzakdoğu bölgesindeki Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nun genel kurul toplantısında konuşarak Batı'ya bir kez daha meydan okudu. Açıklamalarında Putin, "Gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlamayacağız. Hiçbir şey sağlamayacağız. Batı donmuş olacak" ifadelerini kullandı.

İHRACATI AZALTACAKLAR

Gelişmeler merakla takip edilirken Rusya Başbakanı Aleksandr Novak, Rusya'nın AB'ye gaz ihracatının bu yıl 150 milyar metreküpten 50 milyar metreküp düşeceğini duyurdu. Geçen yıl, Rusya'nın AB'ye gaz ihracatı 150 milyar metreküp civarındaydı.

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Ukrayna, Rusya, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Putin, yaptırımların acısını fena çıkartıyor! Avrupa'ya yeni darbe: Gaz ihracatı 100 milyar metreküp düşecek - Son Dakika


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