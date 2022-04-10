Ukraynalı Yetkili: Rusya-Ukrayna Çatışması Küresel Tahıl Pazarının Yüzde 25'ini Etkileyecek - Son Dakika
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Ukraynalı Yetkili: Rusya-Ukrayna Çatışması Küresel Tahıl Pazarının Yüzde 25'ini Etkileyecek

10.04.2022 14:33
Ukraynalı Yetkili: Rusya-Ukrayna Çatışması Küresel Tahıl Pazarının Yüzde 25'ini Etkileyecek

KİEV, 10 Nisan (Xinhua) — Ukraynalı bir yetkili Cumartesi günü, dünyanın buğday gibi başlıca gıda ürünleri ihracatçısı olan Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın küresel tahıl pazarının yüzde 25'ini etkileyeceğini söyledi. Ukrayna Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanı Yardımcısı Taras Kaçka, çatışmanın ithalatçı ülkelerde tahıl arzında azalmaya, gıda fiyatlarında artışa ve başta buğday olmak üzere gıdaya […]

Ukraynalı Yetkili: Rusya-Ukrayna Çatışması Küresel Tahıl Pazarının Yüzde 25'ini Etkileyecek

KİEV, 10 Nisan (Xinhua) — Ukraynalı bir yetkili Cumartesi günü, dünyanın buğday gibi başlıca gıda ürünleri ihracatçısı olan Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın küresel tahıl pazarının yüzde 25'ini etkileyeceğini söyledi.

Ukrayna Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanı Yardımcısı Taras Kaçka, çatışmanın ithalatçı ülkelerde tahıl arzında azalmaya, gıda fiyatlarında artışa ve başta buğday olmak üzere gıdaya erişimde zorluğa yol açacağını belirtti. Kaçka, tahıl ihracatının ana yolu olan Ukrayna limanlarının kullanılamadığını da hatırlattı.

Devlete bağlı Ukrinform haber ajansına göre Ukrayna 2021'de, rekor düzeyde tahıl, baklagiller ve yağlı tohum mahsulü hasat etti. Ukrayna Temmuz 2021'den Haziran 2022'ye kadar süren mevcut pazarlama yılının ilk yarısında da, yıllık bazda yüzde 56 artışla yaklaşık 10 milyar ABD doları değerinde mahsul ve yağlı tohum ihraç etti.

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün ticaret ve pazarlar bölümü direktörü Boubaker Ben-Belhassen, dünya çapında ekonomilerin hala Kovid-19 ile boğuştuğu bir zamanda ortaya çıkan ve hala süren çatışmanın küresel gıda güvenliği için yeni bir zorluk oluşturduğunu söyledi.

Ben-Belhassen yakın zamanda Xinhua'ya verdiği bir röportajda, "Aralarında çok sayıda en az gelişmiş ülke ve düşük gelirli gıda açığı olan ülkelerin de bulunduğu birçok ülke gıda ithalatı ihtiyaçları için Ukrayna ve Rusya'dan gelen tedariklere güveniyor" dedi.

"Rusya ve Ukrayna büyük tarım üreticileri ve ihracatçılarıdır" diyen Ben-Belhassen, Rusya'nın 2021'de dünyanın en büyük azotlu gübre ihracatçısı, ikinci büyük potasyumlu gübre tedarikçisi ve üçüncü büyük fosforlu gübre ihracatçısı olduğunu da sözlerine ekledi.

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Togo Cumhuriyeti, Ticaret, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Ukraynalı Yetkili: Rusya-Ukrayna Çatışması Küresel Tahıl Pazarının Yüzde 25'ini Etkileyecek - Son Dakika


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