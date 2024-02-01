Ula\'da El Sanatları ve 2. El Eşya Pazarı Açıldı

Ekonomi

Ula'nın Gökova Mahallesinde üretici kadınlara destek olmak amacıyla gerçekleştirilen el sanatları üreticileri ve 2'nci el eşya pazarının açılışı yapıldı.

Her ayın birinci ve üçüncü Perşembe günleri düzenlenmesi planlanan pazarın açılışını gerçekleştiren Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, "Mahallemize ve katılımcılarına hayırlı olmasını temenni ediyorum. El emeği ürünlerin ve ikinci el eşyaların bir araya geldiği bu platformda hem yerel ekonomiyi desteklemeyi, hem de güzel ve özgün ürünlere ulaşmayı amaçlıyoruz. Hep birlikte, mahallemizi daha da güzelleştirmek ve kalkındırmak adına güzel bir adım atmış olacağımıza inanıyorum. Herkesi pazar günlerimizde bizimle birlikte olmaya davet ediyorum" dedi. - MUĞLA