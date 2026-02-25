ULAK'a Yeni Genel Müdür: Sami Duman - Son Dakika
ULAK'a Yeni Genel Müdür: Sami Duman

ULAK\'a Yeni Genel Müdür: Sami Duman
25.02.2026 23:32
Sami Duman, ULAK Haberleşme Genel Müdürlüğü'ne atandı. 2 Mart'ta göreve başlayacak.

ULAK Haberleşme Genel Müdürlüğü görevine Sami Duman atandı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin iletişim teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltmak ve güvenli ağ altyapıları oluşturmak amacıyla faaliyet gösteren ULAK Haberleşme şirketinin üst yönetiminde değişikliğe gidildi.

Genel Müdürlük görevine Ruşen Kömürcü'nün yerine Sami Duman getirildi. Duman, 2 Mart itibarıyla ULAK Haberleşme Genel Müdürü olarak göreve başlayacak.

Duman, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra ASELSAN'da çalışma hayatına başladı ve bugüne kadar birçok kritik projede çeşitli düzeylerde sorumluluklar üstlendi. Duman, teknoloji ve yenilikçilik yönetimi konusunda da çalışmalar yürüttü.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında da Başkan Haluk Görgün'ün, ULAK Haberleşme Yönetim Kurulu Toplantısına katıldığı bildirildi.

Paylaşıma göre, yapay zeka tabanlı ağ optimizasyonu, veri analitiği ve siber güvenlik çözümlerinin ULAK ürün ailesine entegrasyonunun ele alındığı toplantıda, savunma sanayi projelerinde daha akıllı, güvenli ve esnek haberleşme mimarileri için yol haritası gözden geçirildi.

Kaynak: AA

